Cyclisme : le classement complet du contre-la-montre des Championnats d’Europe remporté par Remco Evenepoel

Déjà sacré champion olympique et du monde du contre-la-montre, le Belge Remco Evenepoel a décroché, ce mercredi, le titre européen de la spécialité en Drôme-Ardèche. Il a devancé l’Italien Filippo Gana et le Danois Niklas Larsen
Le classement complet
1. Remco Evenepoel (Belgique) en 28’26’’
2. Filippo Gana (Italie) à 43’’
3. Niklas Larsen (Danemark) à 1’08’’
4. Ethan Hayter (Grande-Bretagne) à 1’09’’
5. Joshua Tarling (Grande-Bretagne) à 1’10’’
6. Daan Hoole (Pays-Bas) à 1’38’’
7. Mathias Vacek (République tchèque) à 1’44’’
8. Stefan Küng (Suisse) à 1’47’’
9. Bruno Armirail (France) à 1’48’’
10. Alec Segaert (Belgique) à 1’51’’
11. Jakob Söderqvist (Suède) à 1’54’’
12. Max Walscheid (Allemagne) à 2’02’’
13. Remi Cavagna (France) à 2’21’’
14. Lorenzo Milsesi (Italie) à 2’22’’
15. Mads Pedersen (Danemark) à 2’26’’
16. Alex Kirsch (Luxembourg) à 2’34’’
17. Arthur Kluckers (Luxembourg) à 2’39’’
18. Stefan Bissegger (Suisse) à 2’40’’
19. Nelson Oliveira (Portugal) à 2’40’’
20. Artem Nych (Russie) à 2’44’’
21. Miguel Heidemann (Allemagne) à 2’46’’
22. Abel Balderstone (Espagne) à 3’28’’
23. Ognjen Ilic (Serbie) à 3’46’’
24. Andrea Mifsud (Malte) à 4’13’’
25. Danny Van der Tuuk (Pologne) à 5’02’’
26. Borislav Palashev (Bulgarie) à 7’49’’
27. Ahmet Akpinar (Turquie) à 7’55’’
28. Ilia Seremet (Moldavie) à 9’27’’
29. Tahir Yigit (Turquie) à 10’09’’
30. Dylan Van Baarle (Pays-Bas) à 10’46’’