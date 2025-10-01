Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Cyclisme : le classement complet du contre-la-montre des Championnats d’Europe remporté par Remco Evenepoel

Remco Evenepoel a été sacré champion d'Europe du contre-la-montre en Drôme-Ardèche. Remco Evenepoel a été sacré champion d'Europe du contre-la-montre en Drôme-Ardèche. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Déjà sacré champion olympique et du monde du contre-la-montre, le Belge Remco Evenepoel a décroché, ce mercredi, le titre européen de la spécialité en Drôme-Ardèche. Il a devancé l’Italien Filippo Gana et le Danois Niklas Larsen

Le classement complet

1. Remco Evenepoel (Belgique) en 28’26’’

2. Filippo Gana (Italie) à 43’’

3. Niklas Larsen (Danemark) à 1’08’’

4. Ethan Hayter (Grande-Bretagne) à 1’09’’

5. Joshua Tarling (Grande-Bretagne) à 1’10’’

6. Daan Hoole (Pays-Bas) à 1’38’’

7. Mathias Vacek (République tchèque) à 1’44’’

8. Stefan Küng (Suisse) à 1’47’’

9. Bruno Armirail (France) à 1’48’’

10. Alec Segaert (Belgique) à 1’51’’

11. Jakob Söderqvist (Suède) à 1’54’’

12. Max Walscheid (Allemagne) à 2’02’’

13. Remi Cavagna (France) à 2’21’’

14. Lorenzo Milsesi (Italie) à 2’22’’

15. Mads Pedersen (Danemark) à 2’26’’

16. Alex Kirsch (Luxembourg) à 2’34’’

17. Arthur Kluckers (Luxembourg) à 2’39’’

18. Stefan Bissegger (Suisse) à 2’40’’

19. Nelson Oliveira (Portugal) à 2’40’’

20. Artem Nych (Russie) à 2’44’’

21. Miguel Heidemann (Allemagne) à 2’46’’

22. Abel Balderstone (Espagne) à 3’28’’

23. Ognjen Ilic (Serbie) à 3’46’’

24. Andrea Mifsud (Malte) à 4’13’’

25. Danny Van der Tuuk (Pologne) à 5’02’’

26. Borislav Palashev (Bulgarie) à 7’49’’

27. Ahmet Akpinar (Turquie) à 7’55’’

28. Ilia Seremet (Moldavie) à 9’27’’

29. Tahir Yigit (Turquie) à 10’09’’

30. Dylan Van Baarle (Pays-Bas) à 10’46’’

CyclismeSportChampionnats d'Europecontre-la-montreRemco Evenepoel

À suivre aussi

Le Belge Tim Merlier a été sacré champion d'Europe l'année dernière.
Cyclisme : le programme et les résultats complets des Championnats d’Europe en France
Cyclisme : La liste de l'équipe de France pour les Championnats d'Europe en Drôme-Ardèche
Mondiaux de cyclisme 2025 : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après son titre à Kigali ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités