Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Singapour

George Russell s'élancera en pole position devant Max Verstappen. George Russell s'élancera en pole position devant Max Verstappen. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au volant de sa Mercedes, le Britannique George Russell s’élancera en pole position, ce dimanche (14h), du Grand Prix de Singapour devant Max Verstappen et Oscar Piastri.

1ère ligne

George Russell (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

2e ligne

Oscar Piastri (McLaren)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

3e ligne

Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

4e ligne

Charles Leclerc (Ferrari)

Isack Hadjar (Racing Bulls)

5e ligne

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

6e ligne

Nico Hülkenberg (Sauber)

Liam Lawson (Racing Bulls)

7e ligne

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

8e ligne

Lance Stroll (Aston Martin)

Franco Colapinto (Alpine)

9e ligne

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

L'écurie McLaren peut décrocher un 2e titre de champion du monde des constructeurs consécutifs.
Sur le même sujet Formule 1 : McLaren champion du monde des constructeurs au Grand Prix de Singapour si… Lire

10e ligne

Alexander Albon (Williams)

Carlos Sainz Jr (Williams)

Formule 1SportGrand PrixSingapour

À suivre aussi

Lando Norris a remporté le Grand Prix de Singapour la saison dernière.
Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix de Singapour
Formule 1 : un ancien pilote réclame 70 millions d'euros de dommages et intérêts à la FIA
Malgré son abandon au Grand Prix d'Azerbaïdjan, Oscar Piastri devance toujours son coéquipier Lando Norris au classement général.
Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le Grand Prix d'Azerbaïdjan

Ailleurs sur le web

Dernières actualités