Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Singapour

Au volant de sa Mercedes, le Britannique George Russell s’élancera en pole position, ce dimanche (14h), du Grand Prix de Singapour devant Max Verstappen et Oscar Piastri.
1ère ligne
George Russell (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
2e ligne
Oscar Piastri (McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
3e ligne
Lando Norris (McLaren)
Lewis Hamilton (Ferrari)
4e ligne
Charles Leclerc (Ferrari)
Isack Hadjar (Racing Bulls)
5e ligne
Oliver Bearman (Haas)
Fernando Alonso (Aston Martin)
6e ligne
Nico Hülkenberg (Sauber)
Liam Lawson (Racing Bulls)
7e ligne
Yuki Tsunoda (Red Bull)
Gabriel Bortoleto (Sauber)
8e ligne
Lance Stroll (Aston Martin)
Franco Colapinto (Alpine)
9e ligne
Esteban Ocon (Haas)
Pierre Gasly (Alpine)
10e ligne
Alexander Albon (Williams)
Carlos Sainz Jr (Williams)