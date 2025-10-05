MotoGP : la terrible chute de Marc Marquez et Marco Bezzecchi au Grand Prix d’Indonésie (vidéo)

Toute l’actu en direct 24h/24
L’Espagnol Marc Marquez et l’Italien Marco Bezzecchi ont été victimes d’une très lourde chute, ce dimanche, peu après le départ du Grand Prix d’Indonésie de MotoGP.

Énorme frayeur sur le tracé de Mandalika. Marc Marquez et Marco Bezzecchi ont été victimes d’une très lourde chute, ce dimanche, peu après le départ du Grand Prix d’Indonésie de MotoGP, diffusé sur Canal+. 

Surpris par la faible vitesse de l’Espagnol dans le virage 7, l’Italien, parti en pole position et vainqueur de la course sprint, a manqué son freinage et percuté la roue arrière du pilote Ducati. Et tous deux sont violemment tombés dans les graviers à très haute vitesse.

S’ils ont pu se relever malgré la violence du choc, ils ont été conduits au centre médical pour effectuer des examens. Et alors que Marc Marquez, qui a décroché son 7e titre de champion du monde en MotoGP la semaine dernière au Japon, a été touché à l’épaule droite, qu’il a remise en place sur le bord de la piste, il souffre d’une fracture de la clavicule. Aperçu avec le bras en écharpe, il va passer des examens supplémentaires à son retour à Madrid, qui devraient déterminer la durée de son absence.

Au terme des 27 tours, Fermin Aldeguer a lui décroché sa première victoire dans la catégorie reine. L’Espagnol s’est imposé devant Pedro Acosta et Alex Marquez, devenant le deuxième plus jeune pilote de l’histoire à remporter un Grand Prix en MotoGP (20 ans et 183 jours) derrière Marc Marquez (20 ans et 63 jours). Du côté des Français, Fabio Quartararo a terminé à la 7e place et Johann Zarco a fini en 12e position. Le prochain rendez-vous est prévu dans quinze jours en Australie.

