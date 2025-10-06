Coupe du monde 2026 : l’improbable bourde d’un ancien international italien qui a révélé le maillot de certaines équipes

Invité par l'équipementier de plusieurs sélections nationales, un ancien international italien a révélé les maillots de certaines équipes pour la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Sa bévue a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Légende du football italien, Alessandro Del Piero a récemment été invité par un célèbre équipementier, dont il est l’un des ambassadeurs, pour découvrir le maillot de certaines équipes pour la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Del Piero filtró todas las camisetas adidas del Mundial 2026. pic.twitter.com/AH1ULOGwLi — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🥇🎱 (@juanchoserrano_) October 3, 2025

Sauf que l’ancien joueur de la Juventus Turin ne s’est pas contenté d’admirer ses tuniques. Il a pris en photo les dizaines de maillots disposés sur des mannequins avant de publier le cliché dans une story sur son compte Instagram. Une publication qu’il a rapidement supprimée sans doute après avoir été averti par l’équipementier de sa bourde. Car ces maillots n’ont pas encore été dévoilés officiellement et doivent rester secrets.

Mais le mal était fait. De nombreuses captures d’écran ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant les maillot domicile et extérieur de plusieurs sélections. Et sur la photo, on peut notamment apercevoir les tuniques de l’Argentine, qui défendra son titre conquis au Qatar en 2022, de l’Allemagne, du Mexique, de l'Italie, de la Belgique ou encore de l’Espagne.