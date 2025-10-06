Coupe du monde 2026 : voici comment l’équipe de France peut déjà se qualifier contre l’Azerbaïdjan et l’Islande

En tête de son groupe avec six points, l’équipe de France pourrait décrocher sa qualification pour la Coupe du monde 2026 lors de ses deux prochains matchs contre l’Azerbaïdjan et l’Islande.

L’Amérique déjà en vue pour les Bleus ? Avec deux victoires en autant de rencontres, contre l’Ukraine (0-2) puis l’Islande (2-1), l’équipe de France occupe la tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui sera organisée, l’été prochain, au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Et les hommes de Didier Deschamps pourraient valider leur qualification dès leurs deux prochains rendez-vous contre l’Azerbaïdjan au Parc des Princes (vendredi) puis en Islande (13 octobre).

Pour décrocher officiellement leur billet, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront remporter ses deux rencontres largement à leur portée malgré l’absence de plusieurs cadres comme Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni ou encore Marcus Thuram, et espérer qu’il n’y ait pas de vainqueur dans le match entre l’Islande et l’Ukraine (vendredi).

Si ce scénario ne se produit pas, tout se jouera le mois prochain pour les Bleus qui recevront l’Ukraine (13 novembre) avant de se déplacer en Azerbaïdjan (16 novembre).