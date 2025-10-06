Cyclisme : pourquoi Tadej Pogacar ne portera-t-il pas son maillot de champion d’Europe ?

Sacré champion d’Europe, dimanche, en Drôme-Ardèche au terme d’un nouveau numéro en solitaire, le Slovène Tadej Pogacar ne portera pas son maillot distinctif lors des prochaines courses.

Une nouvelle tunique dans sa collection... qui restera dans son placard. Tadej Pogacar a réalisé un nouveau tour de force, dimanche, pour décrocher son premier titre de champion d’Europe. Dans son style si caractéristique, le Slovène s’est échappé en solitaire à 75 kilomètres de l’arrivée pour devancer d’une trentaine de secondes le Belge Remco Evenepoel alors que le jeune Français Paul Seixas a pris la 3e place.

Priorité au maillot arc-en-ciel

Et c’est évidemment tout sourire qu’il est apparu sur le podium avec son nouveau maillot de champion d’Europe sur les épaules. Mais cela ne sera pas si fréquent car il ne portera pas ce maillot lors des courses, ni la saison prochaine. Et pour cause, le quadruple vainqueur du Tour de France a conservé son titre de champion du monde, la semaine précédente, à Kigali (Rwanda) et va donc continuer de courir avec le maillot arc-en-ciel, qui est prioritaire sur les autres maillots, hormis sur les grands Tours.

Ce n’est pas la première fois que ce cas de figure se présente. En 2016, Peter Sagan avait été sacré champion d’Europe avant de s’emparer du titre de champion du monde à peine quelques semaines plus tard à Doha, délaissant sa tunique étoilée de champion d’Europe.

Tadej Pogacar sera donc avec son maillot arc-en-ciel sur le dos au départ des Trois Vallées Varésines (mardi), et du Tour de Lombardie (samedi), où il visera une cinquième victoire consécutive. Un exploit qui n'a encore jamais été réalisé.