Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Cyclisme : le classement des Trois Vallées Varésines après la victoire de Tadej Pogacar

Tadej Pogacar s'est imposé en solitaire devant Albert Philipsen et Julian Alaphilippe. Tadej Pogacar s'est imposé en solitaire devant Albert Philipsen et Julian Alaphilippe. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux jours après son titre de champion d’Europe, Tadej Pogacar a remporté en solitaire, ce mardi, les Trois Vallées Varésines devant Albert Philipsen et Julian Alaphilippe.

Le classement

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) en 4h34’33’’

2. Albert Philipsen (DEN/LTK) à 45’’

3. Julian Alaphilippe (FRA/TUD) à 45’’

4. Paul Lapeira (FRA/DAT) à 45’’

5. Sergio Higuita (COL/XAT) à 45’’

6. Tom Skujins (LKAT/LTK) à 45’’

7. Tobias Johannessen (NOR/UXM) à 45’’

8. Isac Del Toro (MEX/UAD) à 45’’

9. Johannes Kulset (NOR/UXM) à 45’’

10. Ion Izagirre (ESP/COF) à 45’’

11. Ben Tulett (GBR/TVB) à 45’’

12. Xandro Meurisse (BEL/ADC) à 45’’

13. Primoz Roglic (SLO/RBH) à 45’’

14. Brieuc Rolland (FRA/GFC) à 45’’

15. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) à 45’’

16. Rudy Molard (FRA/GFC) à 45’’

17. Carlos Canal (ESP/MOV) à 45’’

18. Matteo Scalco (ITA/GBF) à 45’’

19. Matteo Fabbro (ITA/STV) à 45’’

20. Ludovico Crescioli (ITA/TPV) à 45’’

CyclismeSportClassementTadej Pogacar

À suivre aussi

Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe pour la première fois de sa carrière.
Cyclisme : pourquoi Tadej Pogacar ne portera-t-il pas son maillot de champion d’Europe ?
La formation Israel-Premier Tech a été la cible de diverses actions lors du dernier Tour d'Espagne.
Cyclisme : l’équipe Israel-Premier Tech va changer de nom
Championnats d’Europe de cyclisme : combien Tadej Pogacar va-t-il toucher après son sacre ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités