Cyclisme : le classement des Trois Vallées Varésines après la victoire de Tadej Pogacar

Deux jours après son titre de champion d’Europe, Tadej Pogacar a remporté en solitaire, ce mardi, les Trois Vallées Varésines devant Albert Philipsen et Julian Alaphilippe.
Le classement
1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) en 4h34’33’’
2. Albert Philipsen (DEN/LTK) à 45’’
3. Julian Alaphilippe (FRA/TUD) à 45’’
4. Paul Lapeira (FRA/DAT) à 45’’
5. Sergio Higuita (COL/XAT) à 45’’
6. Tom Skujins (LKAT/LTK) à 45’’
7. Tobias Johannessen (NOR/UXM) à 45’’
8. Isac Del Toro (MEX/UAD) à 45’’
9. Johannes Kulset (NOR/UXM) à 45’’
10. Ion Izagirre (ESP/COF) à 45’’
11. Ben Tulett (GBR/TVB) à 45’’
12. Xandro Meurisse (BEL/ADC) à 45’’
13. Primoz Roglic (SLO/RBH) à 45’’
14. Brieuc Rolland (FRA/GFC) à 45’’
15. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) à 45’’
16. Rudy Molard (FRA/GFC) à 45’’
17. Carlos Canal (ESP/MOV) à 45’’
18. Matteo Scalco (ITA/GBF) à 45’’
19. Matteo Fabbro (ITA/STV) à 45’’
20. Ludovico Crescioli (ITA/TPV) à 45’’