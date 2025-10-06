Cyclisme : l’équipe Israel-Premier Tech va changer de nom

La formation Israel-Premier Tech va prochainement changer de nom, a annoncé, ce lundi, l’équipe, alors que son propriétaire Sylvan Adams va lui prendre du recul.

Du changement à venir pour la formation Israel Premier-Tech. Cible de diverses protestations et d’actions menées par des militants pro-palestiniens, l’équipe va prochainement changer de nom et s’éloigner «de son identité israélienne actuelle».

Team update: Monday October 6https://t.co/9ETNX8vH6i — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) October 6, 2025

«Fort d’un engagement indéfectible envers nos coureurs, notre personnel et nos précieux partenaires, nous avons décidé de renommer et de rebaptiser l’équipe», a-t-elle indiqué, ce lundi, dans un communiqué. «Dans le sport, le progrès nécessite souvent des sacrifices, et cette étape est essentielle pour assurer l’avenir de l’équipe», a-t-elle ajouté.

Propriétaire de l’équipe, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams va lui se mettre en retrait et prendre du recul à partir de la saison prochaine. «Il a choisi de se retirer de son implication quotidienne et ne parlera plus au nom de l’équipe», a précisé la formation.

«Même si un nouveau chapitre l’attend, qui sera bientôt dévoilé, l’équipe restera fidèle à sa promesse fondatrice : développer des talents cyclistes du monde entier», a également insisté l’équipe qui dévoilera son nouveau nom dans les prochains jours.

Lors du dernier Tour d’Espagne, les organisateurs avaient été contraints d'écourter quatre étapes, dont la dernière à Madrid, à cause de actions menées par des manifestants pro-palestiniens qui exigeaient le retrait d’Israel-Premier Tech du peloton. L’équipe avait également été exclue du Tour d’Emilie «pour des raisons de sécurité publique». Face à cette situation, certains partenaires, dont le co-sponsor de l’équipe Premier Tech ainsi que son équipementier, avaient appelé à changement de nom. Un appel qui a été entendu.