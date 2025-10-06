Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : l’équipe Israel-Premier Tech va changer de nom

La formation Israel-Premier Tech a été la cible de diverses actions lors du dernier Tour d'Espagne. La formation Israel-Premier Tech a été la cible de diverses actions lors du dernier Tour d'Espagne. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

La formation Israel-Premier Tech va prochainement changer de nom, a annoncé, ce lundi, l’équipe, alors que son propriétaire Sylvan Adams va lui prendre du recul.

Du changement à venir pour la formation Israel Premier-Tech. Cible de diverses protestations et d’actions menées par des militants pro-palestiniens, l’équipe va prochainement changer de nom et s’éloigner «de son identité israélienne actuelle».

«Fort d’un engagement indéfectible envers nos coureurs, notre personnel et nos précieux partenaires, nous avons décidé de renommer et de rebaptiser l’équipe», a-t-elle indiqué, ce lundi, dans un communiqué. «Dans le sport, le progrès nécessite souvent des sacrifices, et cette étape est essentielle pour assurer l’avenir de l’équipe», a-t-elle ajouté.

Propriétaire de l’équipe, le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams va lui se mettre en retrait et prendre du recul à partir de la saison prochaine. «Il a choisi de se retirer de son implication quotidienne et ne parlera plus au nom de l’équipe», a précisé la formation.

«Même si un nouveau chapitre l’attend, qui sera bientôt dévoilé, l’équipe restera fidèle à sa promesse fondatrice : développer des talents cyclistes du monde entier», a également insisté l’équipe qui dévoilera son nouveau nom dans les prochains jours.

Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe pour la première fois de sa carrière.
Sur le même sujet Cyclisme : pourquoi Tadej Pogacar ne portera-t-il pas son maillot de champion d’Europe ? Lire

Lors du dernier Tour d’Espagne, les organisateurs avaient été contraints d'écourter quatre étapes, dont la dernière à Madrid, à cause de actions menées par des manifestants pro-palestiniens qui exigeaient le retrait d’Israel-Premier Tech du peloton. L’équipe avait également été exclue du Tour d’Emilie «pour des raisons de sécurité publique». Face à cette situation, certains partenaires, dont le co-sponsor de l’équipe Premier Tech ainsi que son équipementier, avaient appelé à changement de nom. Un appel qui a été entendu.

CyclismeSportIsraël

