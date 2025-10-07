Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Nuit du rugby 2025 : le palmarès complet de la 21e édition

L'Anglais Jack Willis a été élu meilleur joueur de Top 14. L'Anglais Jack Willis a été élu meilleur joueur de Top 14. [Philipe Lecoeur/FEP/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Anglais Jack Willis, qui évolue à Toulouse, a été désigné meilleur joueur de Top 14 et Louis Bielle-Biarrey élu meilleur international français lors de la Nuit du rugby 2025.

Meilleur joueur de Top 14

Jack Willis (Toulouse)

Meilleur international français

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)

Meilleur staff de Top 14

Stade Toulousain (entraîné par Ugo Mola)

Révélation de la saison

Gaël Dréan (Toulon)

Plus bel essai

Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles) lors du match contre Pau

Arbitre de l’année

Pierre Brousset

Meilleur joueur de Pro D2

Jérôme Bosviel (Montauban)

Meilleur staff de Pro D2

Montauban

Meilleure internationale française

Teani Feleu (Grenoble)

Meilleure joueuse d’Elite 1

Madoussou Fall-Raclot (Stade Bordelais)

Meilleur joueur de l’In Extenso Supersevens

Alexis Levron (Soyaux-Angoulême / Baabaas Sevens)

Meilleure joueuse de l’In Extenso Supersevens

Hawa Tounkara (Bobigny)

Sur le même sujet Rugby : un champion du monde 2003 atteint de la maladie de Charcot Lire

Trophée de l’engagement sociétal

Stade Toulousain

RugbySportTop 14ToulouseXV de France

À suivre aussi

Champions cup : le palmarès complet de la Coupe d’Europe de rugby
Louis Bielle-Biarrey a inscrit deux essais lors de la victoire de Bordeaux-Bègles contre Lyon en Top 14.
Rugby : l’incroyable essai de plus de 70 mètres inscrit par Louis Bielle-Biarrey en Top 14 (vidéo)
Rugby : quand Antoine Dupont va-t-il pouvoir rejouer ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités