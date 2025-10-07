Nuit du rugby 2025 : le palmarès complet de la 21e édition

L’Anglais Jack Willis, qui évolue à Toulouse, a été désigné meilleur joueur de Top 14 et Louis Bielle-Biarrey élu meilleur international français lors de la Nuit du rugby 2025.
Meilleur joueur de Top 14
Jack Willis (Toulouse)
LE MEILLEUR JOUEUR DE L'ANNÉE DE TOP 14 EST JACK WILLIS ⭐️@StadeToulousain#NuitDuRugby | #TOP14pic.twitter.com/lGZrpIDSiZ
— CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 6, 2025
Meilleur international français
Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles)
Meilleur staff de Top 14
Stade Toulousain (entraîné par Ugo Mola)
Révélation de la saison
Gaël Dréan (Toulon)
Plus bel essai
Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Bègles) lors du match contre Pau
Arbitre de l’année
Pierre Brousset
Meilleur joueur de Pro D2
Jérôme Bosviel (Montauban)
Meilleur staff de Pro D2
Montauban
Meilleure internationale française
Teani Feleu (Grenoble)
Meilleure joueuse d’Elite 1
Madoussou Fall-Raclot (Stade Bordelais)
Meilleur joueur de l’In Extenso Supersevens
Alexis Levron (Soyaux-Angoulême / Baabaas Sevens)
Meilleure joueuse de l’In Extenso Supersevens
Hawa Tounkara (Bobigny)
Trophée de l’engagement sociétal
Stade Toulousain