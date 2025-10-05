Rugby : l’incroyable essai de plus de 70 mètres inscrit par Louis Bielle-Biarrey en Top 14 (vidéo)

Louis Bielle-Biarrey a contribué à la victoire de Bordeaux-Bègles contre Lyon, samedi, en Top 14 avec notamment un magnifique essai inscrit au terme d’une chevauchée de plus de 70 mètres (32-20).

Telle une fusée inarrêtable. Louis Bielle-Biarrey a largement contribué, samedi, à la victoire de Bordeaux-Bègles contre Lyon lors de la 5e journée de Top 14 (32-20), avec deux essais (18e, 75e) dont un spectaculaire à cinq minutes de la fin.

Parti de ses 22 mètres, le virevoltant international français a fait parler son impressionnante pointe de vitesse le long de la ligne de touche, résistant à plusieurs adversaires, avant d’aplatir dans l’en-but au terme d’une magnifique chevauchée de plus de 70 mètres.

Avec cet essai, synonyme de bonus offensif pour l’UBB, l’ailier a scellé le succès de son équipe et s’est affirmé comme meilleur marqueur du championnat avec six réalisations en cinq matchs, tout en confirmant sa bonne forme depuis le début de la saison. «La coupure et les vacances m’ont fait du bien. J’ai pu déconnecter. Puis on a fait une bonne préparation comme l’année dernière. Je me sens bien physiquement», a-t-il confié à l’issue de la rencontre, tout en soulignant la performance de son équipe.

Et alors que Bordeaux-Bègles, déjà battu à deux reprises en Top 14 par le Racing 92 (44-32) et le Stade Français (28-7), a retrouvé le Top 5 au classement, Louis Bielle-Biarrey et les champions d’Europe passeront un test d’envergure, la semaine prochaine, sur la pelouse du Stade Toulousain.