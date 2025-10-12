Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : voici qui sera le capitaine des Bleus en l’absence de Kylian Mbappé contre l’Islande

Touché à la cheville lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement de l’équipe de France, ce lundi, en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Un nouveau capitaine pour les Bleus. Touché à la cheville droite, vendredi soir, lors de la victoire contre l’Azerbaïdjan (3-0), Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement de l’équipe de France, ce lundi, en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’attaquant tricolore va donc laisser son brassard à l’un de ses coéquipiers. Et comme après sa sortie face aux Azerbaïdjanais, il sera porté par Mike Maignan, a annoncé Didier Deschamps, ce dimanche, dans Téléfoot.

« Je serai amené à faire un certain nombre de changements. »



Face aux pépins physiques et à l’enchaînement des matchs, Didier Deschamps annonce des changements dans le onze face à l’Islande. @SaberDesfapic.twitter.com/19j68uwbvT — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 12, 2025

Alors qu’il fêtera sa 36e sélection sous le maillot tricolore, le gardien français sera capitaine pour la première fois au début d’une rencontre de l’équipe de France, lui qui occupe ce rôle à l’AC Milan. «Ce n’est pas un casse-tête. Je m’adapte. Il y a d’autres joueurs qui sont là et en qui j’ai confiance», a confié le sélectionneur de l’équipe de France, qui devrait effectuer plusieurs changements dans son équipe de départ.

«Il y en aura. J’avais un peu anticipé le temps de jeu avec seulement trois jours entre les deux matchs avec un long déplacement, pour la récupération c’est pas idéal», a ajouté le patron des Bleus, qui se méfie des Islandais malgré la victoire au match aller (2-1). «C’est une équipe qui nous avait créé des problèmes quand on les avait reçus au Parc des Princes», a-t-il rappelé.

Et un nouveau succès permettrait à l’équipe de France, qui occupe la tête de son groupe après avoir remporté ses trois premiers matchs, de se rapprocher de la qualification et même de valider son billet si, dans le même temps, l’Ukraine ne s’impose pas contre l’Azerbaïdjan.