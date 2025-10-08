Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : l’Open d’Australie lance un tournoi original entre amateurs et professionnels, promettant plus de 550.000 euros au vainqueur

Carlos Alcaraz a déjà confirmé sa participation à ce tournoi original. Carlos Alcaraz a déjà confirmé sa participation à ce tournoi original. [Aflo / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un nouveau tournoi sera organisé lors de la semaine de qualifications du prochain Open d’Australie et il opposera des amateurs à des joueurs professionnels avec un million de dollars australiens (environ 560.000 euros) promis au vainqueur.

Un concept des plus originaux, et qui peut rapporter gros. Baptisée «Million Dollar 1 Point Slam», une toute nouvelle compétition va voir le jour, en janvier prochain, lors de la semaine de qualifications de l’Open d’Australie, avec pas moins d'un million de dollars australiens en jeu, soit environ 560.000 euros. Ce tournoi d’exhibition opposera 10 joueurs amateurs, venus de toute l’Australie, qui affronteront 22 professionnels dans des rencontres qui ne dureront qu’un seul point.

Parmi les règles, le serveur sera déterminé par un «pierre, feuille, ciseaux» avant que le point ne soit joué. Le vainqueur de cet unique échange sera qualifié pour le prochain tour alors que le perdant sera éliminé d’office. Et le grand vainqueur, amateur ou professionnel, repartira avec le pactole promis par le premier Grand Chelem de la saison. «Maintenant, vous avez un million de raisons de prendre une raquette et de vous préparer pour janvier», a lâché son directeur Craig Tiley.

Et pour l’heure, un joueur professionnel a déjà confirmé sa participation. Et non des moindres puisqu’il s’agit du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, qui sera évidemment l’un des principales têtes d’affiche. Mais d’autres devraient rapidement se joindre à l’Espagnol pour tenter de rafler la mise.

TennisSportOpen d'Australietournoi

