Tennis : combien Gaël Monfils a-t-il touché depuis le début de sa carrière ?

Après plus de deux décennies passées sur le circuit professionnel, Gaël Monfils, qui a remporté 13 titres, mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison 2026.

C’est une page de l’histoire du tennis français qui va se tourner. Gaël Monfils, qui a fêté ses 39 ans le 1er septembre, mettra un terme à sa riche et longue carrière à la fin de la saison 2026. «L’année qui s'annonce sera ma dernière en tant que joueur professionnel. L’opportunité de faire de ma passion mon métier est un privilège que j'ai chéri à chaque match, chaque moment de mes 21 années de carrière. Même si ce sport compte énormément pour moi, je suis en paix avec ma décision de me retirer à la fin de la saison 2026», a-t-il publié sur les réseaux sociaux.

En plus de deux décennies passées sur le circuit professionnel, le Français a marqué le monde de petite balle jaune par ses fulgurances et sa capacité à faire le show sur le court. Et s’il a disputé deux demi-finales en Grand Chelem, à Roland-Garros (2008) puis à l’US Open (2016), sans jamais parvenir à remporter un Majeur, en raison notamment des nombreux pépins physiques qui ont émaillé sa carrière, «La Monf» a décroché 13 titres, dont le dernier à l’ATP 250 d’Auckland en janvier dernier. A cette occasion, il était devenu le joueur le plus âgé à être sacré sur le circuit ATP (38 ans et quatre mois).

Un cumul des gains basé sur un total de 583 victoires

Et fort de ses 583 victoires au total (pour 349 défaites), Gaël Monfils, actuellement 53e joueur mondial, a accumulé près de 21 millions d'euros de gains en carrière, en prenant en compte ses primes en simple mais aussi en double, selon l’ATP. Une somme qu’il va tenter de faire fructifier au cours de sa dernière année au plus haut niveau, tout en se rapprochant de Richard Gasquet qui est le joueur français qui compte le plus de succès (610).

Mais ce ne sera pas au Masters 1000 de Shanghai. Après avoir abandonné au 1er tour de l'ATP 250 de Chengdu (Chine) contre le Kazakhs Alexander Shevchenko, il souffre d’une blessure à la cheville droite. Il pourrait faire son retour à la fin du mois d’octobre pour disputer le Rolex Paris Masters (25 octobre-2 novembre), où il devrait recevoir un accueil des plus chaleureux.