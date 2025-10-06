Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : la Française Loïs Boisson atteint le meilleur classement de sa carrière

Loïs Boisson a gagné trois nouvelles places au classement WTA. Loïs Boisson a gagné trois nouvelles places au classement WTA. [Marek Janikowski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Actuellement blessée, la Française Loïs Boisson, demi-finaliste de Roland-Garros en juin dernier, a gagné trois nouvelles places et atteint le meilleur classement de sa carrière.

Elle ne cesse de grimper au sein de la hiérarchie mondiale. Demi-finaliste surprise de Roland-Garros en juin dernier puis victorieuse de son premier tournoi fin juillet à Hambourg (Allemagne), Loïs Boisson a atteint, ce lundi, le meilleur classement de sa carrière. La joueuse de 22 ans a gagné trois nouvelles places et pointe désormais au 38e rang mondial, s’affirmant encore un peu plus comme la n°1 française devant Elsa Jacquemot (65e), Varvara Gracheva (82e) et Léolia Jeanjean (94e).

Et cette nouvelle progression devrait lui mettre un peu de baume au cœur. La Dijonnaise a été contrainte à l’abandon, la semaine passée, au 3e tour de tournoi de Pékin contre l’Américaine Emma Navarro en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Elle avait d’ailleurs quitté le court au bord des larmes. Et les examens effectués ont révélé une déchirure au quadriceps gauche, compromettant la fin de sa saison. «Je vais tout faire au mieux pour pouvoir jouer encore des tournois en 2025», a-t-elle toutefois indiqué.

Le classement WTA est toujours dominé par la Biélorusse Aryna Sabalenka devant la Polonaise Iga Swiatek et l’Américaine Coco Gauff, alors que sa compatriote Amanda Anisimova, sacrée à Pékin, et la Russe Mirra Andreeva complètent le top 5.

