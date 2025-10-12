Toute l’actu en direct 24h/24
«Un de mes objectifs» : Zinédine Zidane se confie sur son envie d’entraîner l’équipe de France

Zinédine Zidane est sans poste depuis 2021. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche lors d’un festival en Italie, Zinédine Zidane a de nouveau confié son souhait de devenir un jour le sélectionneur de l’équipe de France.

Un nouvel appel du pied. Alors que Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026 l’été prochain, la question de sa succession est posée. Et un nom est évidemment en haut de la liste des postulants : Zinédine Zidane.

Ce dimanche, lors du Festival Dello Sport, organisé par le journal italien la Gazzetta Dello Sport, «Zizou» a évoqué ses différents objectifs à venir, lui qui est sans club depuis la fin de son second passage au Real Madrid en 2021. Il a évidemment souligné son envie de s’installer sur le banc des Tricolores.

Favori du grand public

«Je reviendrai certainement entraîner. Moi à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu lieu. Je l'ai toujours dans mon cœur, car il m'a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. On verra bien», a-t-il indiqué selon des propos relayés par Gianluca Di Marzio.

Le triple vainqueur de la Ligue des champions à la tête de la formation madrilène a d’ailleurs donné ses références en matière de techniciens. «Parmi tous les entraîneurs que j’ai eus, celui qui m’a le plus appris est Lippi : il a été très important, car quand je suis arrivé en Italie, cela a été difficile pour moi au début, mais il a toujours cru en moi, a-t-il révélé. Ancelotti a d’abord été mon entraîneur, puis je suis devenu son adjoint : c’est un ami, il a été important pour ma carrière. C’était un bon entraîneur, car il écoutait les joueurs.»

En quête d’un nouveau challenge, Zinédine Zidane, âgé de 53 ans, n’a jamais caché son envie de prendre le poste. Et évidemment il fait figure de favori aux yeux du grand public qui l’apprécie.

