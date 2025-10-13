Toute l’actu en direct 24h/24
Éliminatoires Coupe du monde 2026 : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match Islande-France

Hugo Ekitike devrait être titulaire en Islande. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France se déplace en Islande ce lundi 13 octobre pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Où se dispute Islande-France ?

Le match Islande-France, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, se dispute dans l’est de Reykjavik, dans le stade Laugardalsvöllur.

Arbitre

Orel Grinfeeld arbitrera la rencontre, comme l’a annoncé l’UEFA sur son site. L’officiel isréalien, âgé de 44 ans, est arbitre depuis 2012.

Compositions des équipes

Islande : Olafsson – Anderson, Palsson, Ingason, Gretarson – Haraldsson, Johanesson, Porsteinsson, Ellertsson – A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen

France :  Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez (ou Digne) – Koné, Camavinga (ou Rabiot) – Coman, Olise, Nkunku (ou Akliouche) – Ekitike

Les Bleus qualifiés si…

L’équipe de France sera qualifiée pour la Coupe du monde 2026 si elle s’impose en Islande et que l’Ukraine ne bat pas l’Azerbaïdjan dans le même temps

Kylian Mbappé absent

Kylian Mbappé, touché à la cheville vendredi contre l’Azerbaïdjan, a quitté le rassemblement des Bleus pour retrouver le Real Madrid et sera donc absent pour ce deuxième match.

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
A quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre Islande-France est à suivre sur TF1 à partir de 20h45.

Coupe du monde 2026FootballEquipe de France

