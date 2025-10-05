Équipe de France : pourquoi Kylian Mbappé pourrait-il être forfait avec les Bleus ?

Touché avec le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait manquer les deux prochains matchs de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan et l’Islande, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Va-t-il s’ajouter à la longue liste des absents ? L’incertitude plane sur la participation de Kylian Mbappé aux deux prochains matchs de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan et en Islande, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

En très grande forme ces dernières semaines, le capitaine des Bleus a été touché, samedi soir, lors de la victoire du Real Madrid contre Villarreal en Liga (3-1). Juste après avoir inscrit le 3ᵉ but de son équipe, à moins de dix minutes du coup de sifflet final, l’attaquant tricolore s’est écroulé sur la pelouse à proximité du rond central, en se tenant la cheville droite.

16 buts en 12 matchs cette saison

Alors que les médecins du club espagnol sont immédiatement entrés sur la pelouse pour prendre de ses nouvelles, Kylian Mbappé a cédé sa place à Rodrygo avant de rejoindre directement les vestiaires, victime d’une légère entorse de la cheville droite. «Il va falloir qu'il passe des examens avec sa sélection. On va suivre son évolution et on espère que ce ne sera pas plus grave que ça parce que si ça l'est, il ne pourra pas jouer», a indiqué son entraîneur Xabi Alonso, dans des propos rapportés par L'Equipe.

L’ancien joueur de Monaco et du PSG devrait donc bien être présent, ce lundi, à Clairefontaine pour le début du rassemblement. Les examens effectués détermineront s’il est apte à tenir sa place pour les deux rencontres, ou au moins l’un des deux rendez-vous. Et un forfait serait un coup dur pour Didier Deschamps et les Tricolores, déjà privés d’Ousmane Dembélé, Marcus Thuram ou encore Désiré Doué dans le secteur offensif.

D’autant que Kylian Mbappé connait le meilleur début de saison de sa carrière avec 16 buts inscrits en 12 matchs toutes compétitions confondues. C’est dire si une éventuelle absence pourrait faire cruellement défaut aux Bleus dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026, même s'ils ont de la ressource avec Bradley Barcola, Kingsley Coman ou encore Hugo Ekitike.