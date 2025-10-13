Equipe de France féminine : une des vice-capitaines des Bleues met brusquement fin à sa carrière internationale

Quelques jours seulement après Amel Majri, Sandie Toletti (30 ans), vice-capitaine de l’équipe de France féminine, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale.

Les départs s’enchaînent chez les Bleues. Quelques jours seulement après Amel Majri (32 ans), une autre cadre de l’équipe de France féminine a mis un terme à sa carrière internationale en la personne de Sandie Toletti (72 sélections, 4 buts).

A seulement 30 ans, la vice-capitaine des Tricolores (avec Sakina Karchaoui et Grace Geyoro), qui évolue au Real Madrid, a décidé de tourner la page, alors que le sélectionneur Laurent Bonadei doit annoncer, ce jeudi, sa liste pour la demi-finale de la Ligue des nations contre l’Allemagne (24 et 28 octobre).

«Il est temps pour moi de tourner une page et de dire au revoir à l’équipe de France. Ce n’est jamais facile de dire adieu à quelque chose qui a tant compté. La sélection m’a offert des moments inoubliables, des rencontres exceptionnelles, et surtout une immense fierté de représenter mon pays au plus haut niveau», a posté, son compte Instagram, la milieu de terrain, qui «quitte la sélection avec le cœur rempli de gratitude et la certitude d’avoir tout donné».

Sandie Toletti a connu sa toute première sélection il y a douze ans face à la Pologne et a disputé les JO 2016 et 2024, ainsi que les Euro 2017, 2022 et 2025, et la Coupe du monde 2023 en Australie. Et son départ soudain est quelque peu surprenant. «Je félicite Sandie pour sa très belle carrière internationale. Celle-ci a parfois été semée d’embûches mais Sandie s’est toujours donné les moyens de progresser pour retrouver les Bleues et y perdurer», a confié, dans un communiqué, son sélectionneur Laurent Bonadei.

«Ses 72 sélections attestent d’une longévité au haut niveau impressionnante et d’une abnégation remarquable. J’estime grandement la joueuse qu’elle est, ses qualités footballistiques, mais plus encore la femme», a-t-il ajouté, rappelant que Sandie Toletti était «unanimement appréciée».

Et sans l’une de ses joueuses majeures que Laurent Bonadei va devoir concocter sa liste pour les retrouvailles avec les Allemandes, qui avaient éliminé les Bleues en quarts de finale de l’Euro 2025 en Suisse l’été dernier (1-1, 5 tab 6), à Düsseldorf au match aller puis au stade Michel-d’Ornano de Caen au retour.