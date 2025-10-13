Football : Zinédine Zidane dévoile ses trois joueurs préférés

Lors d’un événement en Italie ce dimanche, Zinédine Zidane a donné les noms des joueurs qu’il apprécie voir jouer en ce moment.

De quoi être honorés. Présent ce week-end à Trente (Italie) pour l’occasion du Festival Dello Sport organisé par La Gazzetta dello sport, Zinédine Zidane a révélé les trois joueurs en activité qui l'impressionnent actuellement. Deux portent le maillot du PSG.

«ZZ», qui est le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, a cité dans un premier temps les deux Portugais Joao Neves et Vitinha, en indiquant qu’«ils ne perdent jamais le ballon».

Zizou a ensuite déclaré sa flamme à Lamine Yamal, la pépite du FC Barcelone. «Au-delà de sa position sur le terrain, un joueur qui me fait vibrer quand il touche le ballon, c’est Lamine Yamal, a-t-il indiqué. Face à l’Inter la saison passée en Ligue des champions à San Siro, il a tout fait. Tout seul.»

L’ancien entraîneur du Real Madrid avec qui il a remporté trois Ligues des champions a également révélé qu’il appréciait le jeune joueur de la Juventus Turin, Kenan Yildiz (20 ans) : «J’aime bien, il est bon, il marque des buts. Il doit encore mûrir et gagner en volume.»