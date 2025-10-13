Toute l’actu en direct 24h/24
NBA : le magnifique panier au buzzer d’Olivier Sarr lors de Washington-Toronto (vidéo)

Olivier Sarr pourrait prolonger l'aventure avec Toronto grâce à son panier. [SUSA / Icon Sport]
Dimanche soir, le basketteur français Olivier Sarr a inscrit le panier de la victoire au buzzer pour Toronto contre les Washington Wizards de son frère Alex, (113-112).

Une rencontre mémorable. Dimanche soir en match de pré-saison NBA, Olivier Sarr, qui évolue aux Toronto Raptors, a inscrit le panier de la victoire au buzzer contre les Washington Wizards (113-112). En face de lui, il y avait son petit frère Alex Sarr.

Et pour cette première opposition entre les deux frères dans un match officiel, s’il s’est montré discret avec 4 points, 4 rebonds et 3 contres, l’aîné (26 ans) a surgi à la toute dernière seconde pour conclure et offrir la victoire à son équipe.

Un contrat pour Olivier Sarr ?

En face, le cadet Alex (20 ans) a été en réussite avec 12 points, 8 rebonds, 1 interception et 2 contres à 4/5).

L’opposition entre les deux frères a été un moment très sympa puisqu’ils n’ont pas manqué l’occasion de se chambrer sur le parquet, comme cela a été capté par les caméras.

Pour rappel, Alex Sarr, n°2 de la Draft NBA en 2024 derrière Zaccharie Risacher, avait disputé l’Euro de basket avec les Bleus avant de déclarer forfait en pleine compétition pour blessure. De son côté, Olivier espère que ce buzzer beater lui offrira l’occasion de signer un contrat longue durée avec la franchise canadienne.

NBABasketSportVidéo

