Coupe du monde U20 : pourquoi Saïmon Bouabré a-t-il quitté l'équipe de France avant la demi-finale contre le Maroc ?

Saïmon n'aura joué que les huitièmes et quarts de finale du Mondial U20. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Saïmon Bouabré a été contraint de quitter l’équipe de France lundi, deux jours avant la demi-finale contre le Maroc à la Coupe du monde U20 au Chili.

Un coup dur pour Bernard Diomède et les Bleuets. Saïmon Bouabré, l’attaquant du club saoudien Neom SC, a dû quitter la Coupe du monde U20 de football au Chili avant la demi-finale de mercredi contre le Maroc.

Le milieu offensif de 19 ans a été rappelé par son club. Le calendrier Fifa, que les clubs sont invités à respecter, prévoit la fermeture de la fenêtre internationale ce mardi 14 octobre. Par conséquent la formation saoudienne a demandé qu’il revienne. L’actuel quatrième de la Saudi Pro League, dont l’entraîneur est Christophe Galtier, affronte Al-Qadisiyah (2e), dimanche.

Pour rappel, le joueur formé à l’AS Monaco n’a été libéré par son club saoudien de Neom que pour les huitièmes et quarts de finale, sur la fenêtre des matchs internationaux A et Espoirs.

Une bien mauvaise nouvelle alors que Bouabré avait inscrit un doublé victorieux lors du quart de finale contre la Norvège dans la nuit de dimanche à lundi (2-1).

