Cyclisme : combien Tadej Pogacar a-t-il touché en 2025 ?

Sacré champion du monde et d’Europe ou encore vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar a connu une nouvelle année couronnée de succès, confirmant son statut de meilleur cycliste du monde.

Il a connu une nouvelle très riche année. En succès mais aussi en gains. Cette saison, Tadej Pogacar a confirmé son statut de meilleur coureur du monde, et peut-même de l’histoire de cyclisme avec pas moins de 20 victoires à son actif.

Le Slovène a notamment triomphé sur l’UAE Tour, les Strade Bianche, le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France pour la 4e fois de sa carrière, les Championnats du monde, conservant son maillot arc-en-ciel, les Championnats d’Europe ou encore les Trois Vallées Varésines et le Tour de Lombardie pour achever en beauté cette année 2025.

Autant de succès qui lui ont rapporté gros. Au total, le coureur a empoché 876.745 euros de primes de course, dont 627.730 rien que pour son 4e sacre, cet été, sur la Grand Boucle. Mais ce n’est pas tout. Loin de là. A cette somme déjà conséquente, il convient d’ajouter son imposant salaire au sein de l’équipe UAE Team Emirates, où il est passé de 6 à 8 millions d’euros depuis sa récente prolongation jusqu’en 2030. Mais également ses primes de victoires versées par son équipe de 1 million d’euros pour le Tour de France et 250.000 euros pour les Championnats du monde, selon la Gazetta dello Sport.

Tadej Pogacar a aussi perçu près de deux millions d’euros de ses différents sponsors ainsi qu’un million d’euros provenant de la vente de produits dérivés à son effigie. Tout cumulé, il a ainsi touché près de 13 millions d’euros sur l’ensemble de cette saison. Une somme amenée à être encore plus importante en 2026 avec la négociation en cours de nouveaux contrats de sponsoring, qui devraient s’ajouter à des victoires toutes aussi nombreuses au regard son outrageuse domination au sein du peloton.