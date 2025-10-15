Tennis : les chaleureuses retrouvailles entre Valentin Vacherot et le Prince Albert II (vidéo)

Quelques jours après son sacre au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot a été reçu par le Prince Albert II au Monte-Carlo Country Club.

Il a été accueilli en héros. Deux jours après son sacre au Masters 1000 de Shanghai, contre son cousin français Arthur Rinderknech (4-6, 6-3, 6-3), Valentin Vacherot a fait son retour, mardi, à Monaco. Et après avoir été fêté par ses proches à son arrivée à l’aéroport de Nice, il a été invité au Monte-Carlo Country Club pour présenter son trophée. Et il a notamment été reçu chaleureusement par le Prince Albert II ainsi que la présidente de la Fédération monégasque de tennis Mélanie-Antoinette de Massy.

Le joueur de 26 ans, qui a fait un bon de la 204e à la 40e place au classement, a notamment échangé avec le souverain monégasque, qui a demandé à toucher la coupe. «Elle est lourde, faites attention !», a rétorqué Valentin Vacherot au Prince Albert II. Et ce dernier, grand amateur de sport, avait partagé sa fierté après le succès du Monégasque en Chine.

«C’est absolument époustouflant ! C’est un exploit remarquable par la technique et le mental. On connaissait les qualités de Valentin. On savait qu’il avait un potentiel pour aller loin, mais on ne pensait pas qu’il gagnerait aussi tôt une finale de Masters 1000. (…) C’est vraiment un résultat individuel extraordinaire avec toute une équipe autour, et un très grand moment pour le sport monégasque», avait-il confié à Nice-Matin.

Après ces festivités, Valentin Vacherot va rapidement reprendre le chemin des courts. Il est attendu la semaine prochaine en Suisse, où il disputera le tournoi ATP 500 de Bale (20-26 octobre) après avoir reçu une invitation des organisateurs. En attendant de savoir s’il bénéficiera d’une wild card pour le tableau principal du Masters 1000 de Paris (27 octobre-2 novembre).