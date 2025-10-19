Football : pourquoi l’entraîneur du FC Barcelone sera-t-il suspendu pour le Clasico contre le Real Madrid ?

Expulsé lors de la victoire arrachée contre Gérone (2-1), l’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick sera suspendu pour le Clasico, le week-end prochain, contre le Real Madrid.

Une fin de match sous haute tension. Sur une série de deux défaites consécutives, le FC Barcelone a arraché la victoire, samedi, dans les dernières secondes contre Gérone en Liga (2-1). Si Pedri a ouvert le score après moins d’un quart d’heure de jeu (13e), sur un service de Lamine Yamal, les Blaugrana ont concédé l’égalisation quelques minutes plus tard (20e) avant que Ronald Araujo ne délivre finalement le club catalan dans les arrêts de jeu (90e+3). Et ce succès a permis au Barça de prendre provisoirement la tête du championnat d’Espagne avant le déplacement, ce dimanche 19 octobre, du Real Madrid sur la pelouse de Getafe.

Mais la rencontre a surtout été marquée par le carton rouge reçu par Hansi Flick dans les dernières minutes. Mécontent du temps additionnel et de la prestation de ses joueurs, l’entraîneur allemand est sorti de ses gonds. Dans un premier temps, il a écopé d’un carton jaune avant de s’emporter davantage et d’être finalement exclu par l’arbitre. Une expulsion synonyme de suspension pour le Clasico, le week-end prochain, contre le Real Madrid à Santiago-Bernabeu. Et il encourt une sanction beaucoup plus lourde.

Car ce carton rouge est loin de l’avoir calmé. Sur le but de Ronald Araujo, l’ancien coach du Bayern Munich s’est distingué avec deux bras d’honneur en direction de la pelouse. S’il a assuré que ce geste n’était «adressé à personne», il pourrait lui coûter très cher et se retrouver privé de banc pendant plusieurs matchs.