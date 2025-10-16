Football : voici la liste complète des finalistes du Golden Boy 2025

Cinq joueurs français figurent parmi les finalistes du Golden Boy 2025, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Qui succèdera à Lamine Yamal ? Alors que le prodige espagnol a été sacrée l’année dernière et qu’il ne peut remporter un nouveau trophée, ils sont 25 finalistes à prétendre au titre de Golden Boy 2025, créé par le quotidien sportif italien Tuttosport et récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Et cinq joueurs français figurent parmi les prétendants avec Mamadou Sarr, Leny Yoro et les Parisiens Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, déjà finalistes lors de la précédente édition, et surtout Désiré Doué.

Auteur d’un doublé en finale de la Ligue des champions, en mai dernier, contre l’Inter Milan (5-0) et d’une très bonne saison sous le maillot du PSG, l’ancien rennais, qui occupe la 2e place du classement Golden Boy Index derrière Lamine Yamal, est présenté comme l’un des grands favoris pour être couronné et devenir le quatrième tricolore à recevoir cette distinction après Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015) et Kylian Mbappé (2017). Mais aussi rejoindre au palmarès de grands noms comme Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Erling Haaland (2020) ou encore Jude Bellingham (2023).

Il pourrait en outre ne pas être le seul Parisien récompensé. Nasser Al-Khelaïfi est un sérieux prétendant au titre de meilleur président, alors que Luis Campos postule au trophée de meilleur directeur sportif tout comme Luis Enrique pour celui de meilleur entraîneur. Les lauréats seront connus au début du mois de décembre lors d’une cérémonie qui sera organisée à Turin (Italie). Avec une nouvelle razzia du PSG ?

La liste des 25 finalistes

Pau Cubarsi (Espagne/FC Barcelone)

Désiré Doué (France/PSG)

Myles Lewis-Skelly (Angleterre/Arsenal)

Warren Zaïre-Emery (France/PSG)

Dean Huijsen (Espagne/Real Madrid)

Kenan Yildiz (Turquie/Juventus)

Ethan Nwaneri (Angleterre/Arsenal)

Geovany Quenda (Portugal/Sporting CP)

Jorrel Hato (Pays-Bas/Ajax Amsterdam)

Archie Gray (Angleterre/Tottenham)

Eliesse Ben Seghir (Maroc/Bayer Leverkusen)

Leny Yoro (France/Manchester United)

Arda Güler (Turquie/Real Madrid)

Victor Froholdt (Danemark/Porto)

Lucas Bergvall (Suède/Tottenham)

Mamadou Sarr (France/Strasbourg)

Senny Mayulu (France/PSG)

Estêvao (Brésil/Chelsea)

Franco Mastantuono (Argentine/Real Madrid)

Nico O’Reilly (Angleterre/Manchester City)

Jobe Bellingham (Angleterre/Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (Italie/Inter Milan)

Aleksandar Stankovic (Serbie/Club Bruges)

Giovanni Leoni (Italie/Liverpool)

Rodrigo Mora (Portugal/Porto)