Football : voici la magnifique voiture offerte à Kylian Mbappé par l’un des sponsors du Real Madrid (photo)

Comme ses coéquipiers, Kylian Mbappé a reçu, ce jeudi, une magnifique voiture offerte pour la saison par l’un des sponsors du Real Madrid.

C’était Noël deux mois en avance au Real Madrid. Comme depuis 2021, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont reçu, ce jeudi, une magnifique voiture mise gratuitement à disposition pour la saison par BMW lors d’une cérémonie organisée au centre d’entraînement du club espagnol. Ces véhicules sont généralement utilisés par les joueurs pour effectuer des trajets en lien avec l’activité du club, qui a signé un partenariat avec la marque allemande jusqu’en 2028.

Kylian Mbappé 🇫🇷 a reçu sa BMW personnalisée grâce à la collaboration avec le Real Madrid. 🚗



Faut passer le permis maintenant 😁

Si les hommes de Xabi Alonso ont posé autour du nouveau BMW iX3, premier modèle de la nouvelle génération de véhicules électriques de la marque, ils seront repartis avec des modèles différents. Si certains ont opté par la BMW XM, comme Jude Bellingham ou encore Rodrygo, la BWM iX, comme Eduardo Camavinga, la BMW i4, ou encore la BMW i7. C’est le cas notamment de Kylian Mbappé.

Cette nouvelle voiture va prendre place dans son garage, alors que le capitaine de l’équipe de France n’a toujours pas le permis de conduire. A bientôt 27 ans (20 décembre), l’attaquant tricolore n’a jamais eu le temps de le passer. Son nouveau bolide ne devrait donc pas beaucoup servir.

Forfait pour le déplacement des Bleus en Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (2-2), en raison d’une blessure à la cheville, Kylian Mbappé pourrait rejouer, dimanche, à l’occasion du déplacement sur la pelouse de Getafe pour la 9e journée de Liga. A moins qu’il ne soit préservé pour la réception de la Juventus Turin comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.