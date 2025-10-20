Ligue des champions : composition probable, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre le Bayer Leverkusen et le PSG

Le PSG, qui a remporté ses deux premiers matchs dans la compétition, se déplace, ce mardi (21h), sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu - Barcola, Doué, Kvaratskhelia

Stade

La rencontre entre le Bayer Leverkusen et le PSG se jouera sur la pelouse de la BayArena dotée d’une capacité de 30.000 places. Et près de 1.800 supporters parisiens sont attendus dans les travées de l’enceinte allemande pour soutenir le club de la capitale en quête d’un 3e succès en autant de rencontres en Ligue des champions cette saison.

Arbitre

Jesus Gil Manzano a été désigné pour diriger le match entre le Bayer Leverkusen et le PSG. Âgé de 41, l’arbitre espagnol, qui officie en Liga depuis août 2012 (258 matchs) et qui compte 27 matchs de Ligue des champions depuis ses débuts en septembre 2017, a déjà croisé le club parisien à quatre reprises. Il était au sifflet lors des matchs de la phase de groupes contre le Club Bruges en décembre 2021 (victoire 4-1), Benfica en octobre 2022 (1-1), le Borussia Dortmund en septembre 2023 (victoire 2-0) et le Milan AC en novembre de la même année (défaite 2-1).

Historique

Le Bayer Leverkusen et le PSG seront opposés pour la 3e fois de leur histoire dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Les deux clubs s’étaient affrontés en 8e de finale en 2014. Et Paris, qui était entraîné à l’époque par Laurent Blanc, s’était imposé à l’aller en Allemagne (0-4) comme au retour au Parc des Princes (2-1) pour décrocher sa qualification pour les quarts de finale.

Forme

Le Bayer Leverkusen, qui occupe la 5e place en Bundesliga, reste sur trois succès consécutifs en championnat contre Sankt Pauli (1-2), l’Union Berlin (2-0) et à Mayence (3-4). Sur la scène européenne, le club allemand a concédé deux matchs nuls face au FC Copenhague (2-2) et le PSV Eindhoven (1-1). De son côté, le PSG n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs en championnat. Mais le tenant du titre s’est imposé lors de ses deux premières rencontres en Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame (4-0) et le FC Barcelone (1-2).

Diffusion TV

Cette rencontre de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre le Bayer Leverkusen et le PSG est à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.