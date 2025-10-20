Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

UFC 321 : Francis Ngannou, Jon Jones… Les deux premières tentatives de titre de Ciryl Gane avant d’affronter Tom Aspinall (vidéos)

Ciryl Gane compte 13 victoires pour 2 défaites en carrière professionnelle. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le combattant français de MMA Ciryl Gane affronte Tom Aspinall samedi à l’UFC 321 pour le titre des poids lourds. Il s’agira de sa troisième tentative.

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Ciryl Gane, âgé de 35 ans, se voit offrir une troisième (et peut-être une dernière) chance de décrocher le titre de champion de la catégorie des poids lourds de l’UFC en affrontant samedi à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) l’Anglais Tom Aspinall.

Avant le Britannique, le «Bon Gamin» avait eu deux tentatives non fructueuses. La première, en janvier 2022 contre Francis Ngannou. Il s’était incliné face au «Predateur» camerounais à la décision unanime.

La deuxième, le 4 mars 2023 contre la légende américaine Jon Jones. Et le combat n’avait duré que deux minutes après une soumission (étranglement en guillotine) réalisée par «Bones» qui disputait son tout premier combat dans la catégorie.

Ciryl Gane - Francis Ngannou (2022)

Manon Fiorot s'est imposé par TKO dès le 1er round contre la Canadienne Jasmine Jasudavicius.
Sur le même sujet UFC : l’impressionnant TKO de la Française Manon Fiorot dès le 1er round (vidéo) Lire

Ciryl Gane - Jon Jones (2023)

UFCCiryl GaneSportVidéoMMA

À suivre aussi

Manon Fiorot s'est imposé par TKO dès le 1er round contre la Canadienne Jasmine Jasudavicius.
UFC : l’impressionnant TKO de la Française Manon Fiorot dès le 1er round (vidéo)
UFC - Manon Fiorot : «Je suis de retour, plus motivée que jamais»
UFC : pourquoi Conor McGregor a-t-il été suspendu 18 mois ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités