UFC 321 : Francis Ngannou, Jon Jones… Les deux premières tentatives de titre de Ciryl Gane avant d’affronter Tom Aspinall (vidéos)

Le combattant français de MMA Ciryl Gane affronte Tom Aspinall samedi à l’UFC 321 pour le titre des poids lourds. Il s’agira de sa troisième tentative.

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Ciryl Gane, âgé de 35 ans, se voit offrir une troisième (et peut-être une dernière) chance de décrocher le titre de champion de la catégorie des poids lourds de l’UFC en affrontant samedi à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) l’Anglais Tom Aspinall.

Avant le Britannique, le «Bon Gamin» avait eu deux tentatives non fructueuses. La première, en janvier 2022 contre Francis Ngannou. Il s’était incliné face au «Predateur» camerounais à la décision unanime.

La deuxième, le 4 mars 2023 contre la légende américaine Jon Jones. Et le combat n’avait duré que deux minutes après une soumission (étranglement en guillotine) réalisée par «Bones» qui disputait son tout premier combat dans la catégorie.

Ciryl Gane - Francis Ngannou (2022)

Ciryl Gane - Jon Jones (2023)