Tour de France 2026 : ce que l'on sait déjà du parcours de la 113e édition

Le Tour de France 2026 s'élancera le 4 juillet de Barcelone. Le Tour de France 2026 s'élancera le 4 juillet de Barcelone. [Anthony Dibon/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 113e édition du Tour de France s’élancera le 4 juillet prochain de Barcelone (Espagne) pour trois semaines de course jusqu’à l’arrivée programmée, le 26 juillet, sur les Champs-Élysées.

C’est l’un des moments les plus attendus de la saison de cyclisme. Il s’agit de la révélation du parcours du Tour de France. Et le tracé de la 113e édition (4-26 juillet 2026) n’échappe pas à la règle. Trois mois après le 4e sacre de Tadej Pogacar, il sera révélé, ce jeudi, par Christian Prudhomme au Palais des Congrès de Paris.

Le directeur de la Grande Boucle présentera le profil de chacune des 21 étapes, dont les trois premières qui sont déjà connues. Alors que le Tour de France partira de l’étranger pour la 4e fois en cinq ans, le Grand Départ se fera de Barcelone, qui a déjà accueilli la plus grande course cycliste du monde à trois reprises (1957, 1965, 2009), avec un contre-la-montre par équipes au programme de la 1ère étape. Une grande première dans l’histoire de la Grande Boucle.

Cette étape inaugurale sera longue de 19,7 kilomètres au cœur de la capitale catalane avec un aller-retour en bord de mer, un passage au pied de la Sagrada Familia et un final corsé avec la côte de Montjuïc (1,1 km à 5,1%), qui précédera celle du Stade Olympique (800 m à 7%), où sera jugée l’arrivée. Le lendemain, le peloton partira de Tarragone pour rejoindre Barcelone après 178 kilomètres et une triple ascension de la montée du château de Montjuïc (1,6 km dont 600 m à 13%).

Le Tour de France 2026 partira de Barcelone.
Tour de France 2026 : ce que l'on sait des premières étapes

Le départ de la 3e étape sera lui donné depuis Granollers, dans la grande périphérie de Barcelone, pour se diriger vers la France et une ville d’arrivée pour le moment inconnue. Elle sera dévoilée, aux alentours de 11h, tout comme le reste du parcours de cette Grande Boucle, qui s'achèvera, le dimanche 26 juillet, sur les Champs-Élysées.

