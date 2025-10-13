«J’ai commencé à douter de ma capacité à continuer» : Tadej Pogacar a failli abandonner lors du dernier Tour de France

Vainqueur du Tour de France l’été dernier, pour la 4e fois de sa carrière, Tadej Pogacar a failli abandonner quelques jours avant l’arrivée, en raison, notamment, de problèmes au genou.

Un nouveau sacre qui n’a pas été de tout repos. Au mois de juillet, Tadej Pogacar a remporté son 4e Tour de France, conclu avec plus de quatre minutes d’avance sur Jonas Vingegaard et quatre victoires d’étapes. Mais le Slovène a vécu une Grande Boucle pour le moins éprouvante sur le plan physique, au point d'avoir songé à abandonner avant l’arrivée sur les Champs-Élysées. Notamment après la 16e étape et la victoire du Français Valentin Paret-Peintre au sommet du Mont Ventoux.

«Mon corps était en état de choc»

«Le lendemain de l’étape avec l’arrivée au Mont Ventoux, j’ai eu des problèmes de genou et j’ai commencé à douter de ma capacité à continuer, de ma capacité à supporter l’étape reine (18e étape), puis l’étape avec l’arrivée à La Plagne (19e étape)», a confié le double champion du monde en titre au média Siol. Il a également dû surmonter des conditions météorologiques extrêmement difficiles. «Il faisait froid et mon corps était sur la défensive. Il était en état de choc. J’en avais assez de tout, je ne me sentais vraiment pas au mieux de ma forme», a-t-il ajouté.

Et alors qu’il a exprimé à plusieurs reprises sa lassitude et sa volonté d’en terminer au plus vite, Tadej Pogacar a puisé dans ses ressources aussi bien physiques que mentales pour triompher à Paris. Après avoir coupé quelques semaines pour recharger ses batteries, il a ensuite continué d’enchaîner les succès aux Championnats du monde au Rwanda, où il a conquis un 2e maillot arc-en-ciel, aux Championnats d’Europe, sur les Trois Vallées Varésines et enfin sur le Tour de Lombardie, concluant une année riche de 20 victoires.

Et il est loin d’être rassasié : il a déjà coché Milan-San Remo et Paris-Roubaix comme principaux objectifs pour la saison prochaine. Mais avant, il va profiter d’un peu de repos bien mérité, notamment auprès de sa compagne Urska Zigart.