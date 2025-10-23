Cyclisme : un ancien espoir français met un terme à sa carrière à seulement 30 ans

Considéré comme un ancien espoir du cyclisme français, Élie Gesbert a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle à seulement 30 ans.

Il ne remontra plus sur son vélo. Ancien espoir du cyclisme français, Élie Gesbert, qui a fêté ses 30 ans le 1er juillet dernier, a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle «après mûre réflexion». Une décision prise en raison de blessures à répétition mais aussi l’arrêt de son équipe Arkéa-B&B Hotels.

«Malheureusement, ces dernières saisons ont été marquées par plusieurs blessures… Et surtout par mon opération de l’artère iliaque en 2024, dont les suites ne me permettent plus aujourd’hui d’évoluer à mon meilleur niveau. À ça s’ajoute l’arrêt de cette équipe, cette famille…», a regretté Élie Gesbert dans un long message posté sur les réseaux sociaux.

«Cette décision est difficile, mais elle est aussi lucide. Ce n’est pas un échec, simplement la fin d’un beau chapitre et le début d’un autre», a ajouté le natif de Saint-Brieuc qui préfère retenir le positif. «Depuis 2016, j’ai eu la chance de défendre les couleurs de l’équipe Arkéa-B&B Hotels et de vivre une aventure humaine et sportive incroyable. Des années faites d’émotions, de défis, de fierté et de moments que je n’oublierai jamais, malgré les blessures, les épreuves à traverser, je n’arrive à retenir que le positif», a-t-il insisté.

«Fier du chemin parcouru», Élie Gesbert, champion de France juniors en ligne et du contre-la-montre en 2013, va également garder en mémoire «les belles rencontres, les paysages et pays, traverser à la force des jambes». Avec cette page qui se tourne, il va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, tout en étant «impatient de découvrir ce que la suite (lui) réserve».