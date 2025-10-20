Toute l’actu en direct 24h/24
Cyclisme : un coureur français bientôt coéquipier de Tadej Pogacar ?

Benoît Cosnefroy est en fin de contrat avec la formation Decathlon-AG2R La Mondiale.
En fin de contrat avec la formation Decathlon-AG2R La Mondiale, Benoît Cosnefroy pourrait rejoindre l’équipe UAE Team Emirates de Tadej Pogacar, où évolue déjà Pavel Sivakov.

Un deuxième coéquipier français pour Tadej Pogacar ? En fin de contrat avec la formation Decathlon-AG2R La Mondiale, Benoît Cosnefroy devrait rejoindre l’équipe UAE Team Emirates, selon les informations de la Gazzetta dello Sport confirmées par Ouest-France. Âgé de 30 ans, le puncheur tricolore renforcerait l’armada emmenée par le champion du monde et d’Europe en titre. Il retrouverait également Pavel Sivakov.

Une saison 2025 très compliquée

Si son arrivée n’est pas encore officielle, Benoît Cosnefroy se serait déjà rendu en Italie pour récupérer du matériel de course utilisé par sa future équipe. Et sa signature au sein de la meilleure équipe du monde devrait lui permettre de donner une nouvelle tournure à sa carrière, lui qui n’a connu que Decathlon-AG2R La Mondiale depuis ses débuts dans le monde professionnel en 2016 et qui sort d’une saison très compliquée.

Gêne par divers pépins physiques, Benoît Cosnefroy, victime de douleurs à un genou durant la pré-saison, n’a plus couru depuis le 15 juin dernier et un abandon après une chute survenue sur le Tour de Suisse. Son année 2025 se résume ainsi à seulement 13 jours de course pour un seul succès sur le Grand Prix du Morbihan le 10 mai dernier. Face à cette situation, rien ne laissait présager une arrivée chez UAE Team Emirates.

A lui désormais de tourner la page et de repartir de l’avant pour être à la hauteur de ce défi qui promet d’être aussi excitant qu’exigeant.

