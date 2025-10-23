Ligue Europa : Nice perd au Celta Vigo (2-1), Lyon poursuit sur sa lancée face au FC Bâle (2-0) et Lille s'incline dans un match fou face au PAOK (4-3)

Les clubs français ont connu des scénarios diverses ce jeudi soir en Ligue Europa. L’Olympique Lyonnais poursuit son sans-faute face à Bâle. Lille, en revanche, s’est incliné dans un match spectaculaire contre le PAOK Salonique (3-4), tandis que Nice a encore chuté à Vigo (2-1) et voit la qualification s’éloigner.

Soirée européenne mouvementée pour les clubs français engagés en Ligue Europa. L’OL continue sa marche en avant. Grâce à un début de match plein d’autorité et à l’inévitable Corentin Tolisso, les rhodaniens ont signé leur troisième victoire en trois rencontres face au FC Bâle.

Malgré un second acte plus équilibré, les Lyonnais ont su conserver leur avantage et un nouveau clean sheet, consolidant leur place en tête de leur groupe.

Une remontée (presque) historique

À Lille, la soirée a fini sur une note amère. Devant son public, le LOSC s’est incliné (3-4) face au PAOK Salonique au terme d’un match complètement fou.

Menés 0-3 à la pause après une première période catastrophique, les dogues ont pourtant réagi grâce à André et un doublé d’Igamane, revenant à 3-4 avant de manquer plusieurs occasions d’égaliser dans un final haletant. Un scénario cruel pour les Nordistes, plombés par leurs propres erreurs.

Nice, série noire en Europe

Enfin, Nice n’a pas su inverser la tendance. Battus 2-1 sur la pelouse du Celta Vigo, les Aiglons ont encaissé un but d’entrée signé Iago Aspas avant d’égaliser par Cho.

Réduits à dix après l’expulsion de Clauss, les Niçois ont résisté une heure avant de céder une troisième fois consécutive en Europe.