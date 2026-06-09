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Coupe du monde 2026 : voici la somme qu’il faudra débourser pour voir son nom s’afficher sur écran géant lors des matchs

Il faudra payer près de 70 euros pour voir son nom sur les écrans des stades de la Coupe du monde 2026. [REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l’approche de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la FIFA a lancé une opération permettant aux supporters de payer pour voir leurs noms s’afficher sur les écrans géants des stades pendant les matchs.

Un peu plus loin dans le divertissement. La FIFA a lancé ce lundi 8 juin, le «Super Shoutout», une initiative qui permet aux fans de payer pour afficher leurs noms sur les écrans géants des différents stades pendant les matchs de la Coupe du monde 2026 dont le coup d’envoi a lieu ce jeudi.

«Affichez votre nom sur la plus grande scène du football. Le Super Shoutout de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ offre aux supporters la possibilité de voir leur nom et leur pays affichés en direct dans le stade, peut-on lire sur le post X de l’instance internationale de football. Affichez votre passion. Représentez votre nation. Faites partie de la Coupe du Monde de la FIFA™.»

Une initiative qui ne sera pas gratuite. Bien au contraire, les fans devront payer 79 dollars, soit environ 68,50 euros, par message.

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A noter que la demande ne se fera pas en direct pendant la rencontre, les supporters intéressés devront acheter leur inscription trois jours avant le Jour J.

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