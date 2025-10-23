Toute l’actu en direct 24h/24
Tour de France 2026 : voici le détail des 21 étapes de la 113e édition

La 113e édition du Tour de France sera longue de 3.333 kilomètres en Barcelone et les Champs-Élysées. La 113e édition du Tour de France sera longue de 3.333 kilomètres en Barcelone et les Champs-Élysées. [Anne-Christine POUJOULAT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La 113e édition de Tour de France s’élancera, le samedi 4 juillet prochain, de Barcelone en Espagne pour une périple long de 3.333 kilomètres jusqu’à la traditionnelle arrivée, le dimanche 26 juillet, sur les Champs-Élysées à Paris.

Samedi 4 juillet

1ère étape (contre-la-montre par équipes) entre Barcelone et Barcelone (19 km)

Dimanche 5 juillet

2e étape entre Tarragone et Barcelone (182 km)

Lundi 6 juillet

3e étape entre Granollers et Les Angles (196 km)

Mardi 7 juillet

4e étape entre Carcassonne et Foix (182 km)

Mercredi 8 juillet

5e étape entre Lannemezan et Pau (158 km)

Jeudi 9 juillet

6e étape entre Pau et Gavarnie-Gèdre (186 km)

Vendredi 10 juillet

7e étape entre Hagetmau et Bordeaux (175 km)

Samedi 11 juillet

8e étape entre Périgueux et Bergerac (182 km)

Dimanche 12 juillet

9e étape entre Malemort et Ussel (185 km)

Lundi 13 juillet

Repos

Mardi 14 juillet

10e étape entre Aurillac et Le Lioran (167 km)

Mercredi 15 juillet

11e étape entre Vichy et Nevers (161 km)

Jeudi 16 juillet

12e étape entre Circuit Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône (181 km)

Vendredi 17 juillet

13e étape entre Dole et Belfort (205 km)

Samedi 18 juillet

14e étape entre Mulhouse et le Markstein (155 km)

Dimanche 19 juillet

15e étape entre Champagnole et Plateau de Solaison (184 km)

Lundi 20 juillet

Repos

Mardi 21 juillet

16e étape (contre-la-montre individuel) entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains (26 km)

Mercredi 22 juillet

17e étape entre Chambéry et Voiron (175 km)

Jeudi 23 juillet

18e étape entre Voiron et Orcières-Merlette (185 km)

Vendredi 24 juillet

19e étape entre Gap et l’Alpe d’Huez (128 km)

Samedi 25 juillet

20e étape entre Le Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez (171 km)

Dimanche 26 juillet

21e étape entre Thoiry-Paris-Champs-Élysées (130 km)

Le parcours complet en détails

