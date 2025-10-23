Tour de France 2026 : voici le détail des 21 étapes de la 113e édition

La 113e édition de Tour de France s’élancera, le samedi 4 juillet prochain, de Barcelone en Espagne pour une périple long de 3.333 kilomètres jusqu’à la traditionnelle arrivée, le dimanche 26 juillet, sur les Champs-Élysées à Paris.

Samedi 4 juillet

1ère étape (contre-la-montre par équipes) entre Barcelone et Barcelone (19 km)

Etape 1 / Stage 1

🚩 Barcelone - Barcelone 🏁 19 km



⏱️ A team time trial is on the Tour schedule for the first time since 2019, but based on the format that @ParisNice has been using for the past years!

⏱️‍ Un chrono par équipe au programme du Tour pour la première…





Dimanche 5 juillet

2e étape entre Tarragone et Barcelone (182 km)

⛰️ Côte du château de Montjuïc (1,6km, 9,3%)

⛰️ Côte du Stade Olympique (600m, 7%)



💛 In the last 30 km of the stage, the riders will have to climb them 3 times, promising a great battle between the favourites!

💛 Un enchainement à gravir 3 fois dans les 30 derniers km de…





Lundi 6 juillet

3e étape entre Granollers et Les Angles (196 km)

Etape 3 / Stage 3

🚩@granollers - @LesAnglesSki 🏁196 km



⛰️ The Pyrenees loom large on day 3, but the profile is more suited to a breakaway by the adventurous than a battle between the favorites.

⛰️‍ Les Pyrénées se dressent dès le 3ème jour, mais le profil se…





Mardi 7 juillet

4e étape entre Carcassonne et Foix (182 km)

Etape 4 / Stage 4

🚩 @CarcaInfos - Foix 🏁 182 km



💪‍ After the Col de Montségur, breakaway riders will have another opportunity to claim the win at the foot of Foix Castle.





Mercredi 8 juillet

5e étape entre Lannemezan et Pau (158 km)

Jeudi 9 juillet

6e étape entre Pau et Gavarnie-Gèdre (186 km)

🔎 Etape 6 / Stage 6



⛰️ Col du Tourmalet (17,1km, 7,3%)

⛰️ Gavarnie-Gèdre (18,7km, 3,7%)



Two long climbs, with very different profiles.





Vendredi 10 juillet

7e étape entre Hagetmau et Bordeaux (175 km)

Samedi 11 juillet

8e étape entre Périgueux et Bergerac (182 km)

Dimanche 12 juillet

9e étape entre Malemort et Ussel (185 km)

Etape 9 / Stage 9

🚩 Malemort - Ussel 🏁 185 km



💪‍ With 3,300m of elevation gain, the breakaway will have a good chance of making it to the finish, but you'll need to be strong to join it!





Lundi 13 juillet

Repos

Mardi 14 juillet

10e étape entre Aurillac et Le Lioran (167 km)

Etape 10 / Stage 10

🚩 Aurillac - Le Lioran 🏁 167 km



🎇‍ 3,900 meters of elevation gain and not a single meter of flat terrain in the last 70 kilometers for a return to Le Lioran, where Jonas Vingegaard beat Tadej Pogacar in 2024.

🎇‍ 3.900 m de D+ et pas un…





Mercredi 15 juillet

11e étape entre Vichy et Nevers (161 km)

Jeudi 16 juillet

12e étape entre Circuit Nevers Magny-Cours et Chalon-sur-Saône (181 km)

Vendredi 17 juillet

13e étape entre Dole et Belfort (205 km)

Samedi 18 juillet

14e étape entre Mulhouse et le Markstein (155 km)

🔎 Etape 14 / Stage 14



⛰ Grand Ballon (21,5 km, 4,8%)

➕

⛰ Col du Page (9,8km, 4,7%)

➕

⛰ Ballon d'Alsace (8,9 km, 6,9%)

➕

⛰ Col du Haag (11,2 km, 7,3%)



🥵 Quite a sequence! / sacré enchaînement !

Dimanche 19 juillet

15e étape entre Champagnole et Plateau de Solaison (184 km)

Lundi 20 juillet

Repos

Mardi 21 juillet

16e étape (contre-la-montre individuel) entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains (26 km)

Etape 16 / Stage 16

🚩 Évian-les-Bains - Thonon-les-bains 🏁 26 km



⏱️Riders will have to get back into the swing of things quickly for the only ITT in this edition!





Mercredi 22 juillet

17e étape entre Chambéry et Voiron (175 km)

Jeudi 23 juillet

18e étape entre Voiron et Orcières-Merlette (185 km)

🔎 Etape 18 / Stage 18



📈Orcières-Merlette: 7,1 km, 6,7%



⛰️ Featured early during #TDF2020, the climb comes in the third week this time around.





Vendredi 24 juillet

19e étape entre Gap et l’Alpe d’Huez (128 km)

🔎 Etape 19 / Stage 19



⛰ Col du Noyer 📈 7,2 km, 8,5%

⛰ Alpe d'Huez 📈 13,8 km, 8,1%



The difficult but sublime Col du Noyer could serve as a launch pad for breakaway riders who will have to hold on until @alpedhuez!

Le difficile mais sublime col du Noyer…





Samedi 25 juillet

20e étape entre Le Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez (171 km)

🔎 Etape 20 / Stage 20



⛰ Col de la Croix de Fer 📈 24 km, 5,2%

⛰ Col du Télégraphe 📈 11,9 km, 7,1%

⛰ Col du Galibier 📈 17,7 km, 6,9%

⛰ Col de Sarenne 📈 12,8 km, 7,3%



🤩 The ideal terrain for the final battle!





Dimanche 26 juillet

21e étape entre Thoiry-Paris-Champs-Élysées (130 km)

Le parcours complet en détails