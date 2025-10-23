Tour de France 2026 : voici le parcours complet de la 113e édition de la Grande Boucle

Le Tour de France 2026 s'élancera de Barcelone le samedi 4 juillet. L'arrivée est prévue à Paris, sur les Champs-Élysées, le dimanche 26 juillet.
🤩 Here it is, the official route of the #TDF2026!
🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2026 !
🤩 Aquí el tenim, el recorregut oficial del #TDF2026!
🤩 ¡Aquí está, el recorrido oficial del #TDF2026! pic.twitter.com/LcqW9WgvWo
— Tour de France™ (@LeTour) October 23, 2025
TOUTES LES ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE 2026
1re étape : Barcelone - Barcelone (19,7 kilomètres) - contre-la-montre par équipes
2e étape : Tarragone - Barcelone (178 kilomètres)
3e étape : Granollers - Les Angles (187,3 kilomètres)
4e étape : Carcassonne – Foix (182 kilomètres)
5e étape : Lannemezan – Pau (158 kilomètres)
6e étape : Pau – Gavarnie-Gèdre (186 kilomètres)
7e étape : Hagetmau – Bordeaux (175 kilomètres)
8e étape : Périgueux - Bergerac (182 kilomètres)
9e étape : Malemort – Ussel (185 kilomètres)
10e étape : Aurillac – Le Lioran (167 kilomètres)
11e étape : Vichy - Nevers (161 kilomètres)
12e étape : Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (181 kilomètres)
13e étape : Dole – Belfort (205 kilomètres)
14e étape : Mulhouse – Le Markstein (155 kilomètres)
15e étape : Champagnole – Plateau de Solaison (184 kilomètres)
16e étape : Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26 kilomètres) - contre-la-montre
17e étape : Chambéry - Voiron (175 kilomètres)
18e étape : Voiron – Orcières-Merlette (185 kilomètres)
19e étape : Gap – Alpe d'Huez (128 kilomètres)
20e étape : Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez (171 kilomètres)
21e étape : Thoiry – Paris Champs-Elysées (130 kilomètres)
Plus d'informations à suivre...