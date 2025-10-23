Tour de France 2026 : voici le parcours complet de la 113e édition de la Grande Boucle

Toute l’actu en direct 24h/24
Le Tour de France 2026 s'élancera de Barcelone le samedi 4 juillet. L'arrivée est prévue à Paris, sur les Champs-Élysées, le dimanche 26 juillet. 

TOUTES LES ÉTAPES DU TOUR DE FRANCE 2026

1re étape : Barcelone - Barcelone (19,7 kilomètres) - contre-la-montre par équipes

2e étape : Tarragone - Barcelone (178 kilomètres)

3e étape : Granollers - Les Angles (187,3 kilomètres) 

4e étape : Carcassonne – Foix (182 kilomètres)

5e étape : Lannemezan – Pau (158 kilomètres)

6e étape : Pau – Gavarnie-Gèdre (186 kilomètres)

7e étape : Hagetmau – Bordeaux (175 kilomètres)

8e étape : Périgueux - Bergerac (182 kilomètres)

9e étape : Malemort – Ussel (185 kilomètres) 

10e étape : Aurillac – Le Lioran (167 kilomètres)

11e étape : Vichy - Nevers (161 kilomètres)

12e étape : Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône (181 kilomètres)

13e étape : Dole – Belfort (205 kilomètres)

14e étape : Mulhouse – Le Markstein (155 kilomètres)

15e étape : Champagnole – Plateau de Solaison (184 kilomètres)

16e étape : Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains (26 kilomètres) - contre-la-montre

17e étape : Chambéry - Voiron (175 kilomètres)

18e étape : Voiron – Orcières-Merlette (185 kilomètres)

19e étape : Gap – Alpe d'Huez (128 kilomètres) 

20e étape : Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez (171 kilomètres)

21e étape : Thoiry – Paris Champs-Elysées (130 kilomètres)

 Plus d'informations à suivre...  

