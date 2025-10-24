Biathlon : condamnée pour vol et fraude à la carte bancaire, Julia Simon pourra-t-elle participer aux JO d'hiver ?

Julia Simon, la biathlète française, a été condamné à trois mois de prison avec sursis ce vendredi 24 octobre, pour vol et fraude à la carte bancaire. La Fédération française de ski a réagi dans un communiqué après le verdict.

La championne de biathlon Julia Simon, a été jugée, ce vendredi 24 octobre, pour vol et fraude à la carte bancaire. La Française a été reconnue coupable et condamnée à une peine de trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville.

Le parquet avait requis deux mois de prison avec sursis et une amende de 20.000 euros à l'encontre de la jeune femme, qui avait auparavant reconnu à la barre la «totalité des faits» mais avait peiné à les «expliquer».

Communiqué de presse ⚠️

L’audience concernant l’affaire opposant Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet s’est tenue ce jour devant le tribunal correctionnel d’Albertville.

La FFS prend acte de ce verdict

«C'est un trou noir, a-t-elle lâché, très émue à la barre du tribunal. «Tout ça est très flou pour moi. J'ai eu comme un mécanisme de défense de me recroqueviller sur moi et me concentrer à 200% sur mon sport», a lâché la jeune femme de 29 ans, membre de l'équipe de France depuis 2015 et qui espère briguer l'or olympique aux JO d'hiver de Milan-Cortina (6-22 février 2026).

«La Fédération se réunira de nouveau dans les plus brefs délais»

La native d'Albertville est accusée d'avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 la carte bancaire de sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et de la kinésithérapeute de l'équipe pour des achats d'un montant maximum de 2.400 euros, et de leur avoir volé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros).

Cette condamnation survient à quelques jours du début de la saison de biathlon et quelques semaines des Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Se pose ainsi la question de son avenir sportif.

La Fédération française de ski a publié un communiqué dès l'annonce du verdict. «La Commission nationale de discipline de la Fédération, qui avait précédemment décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de justice, se réunira de nouveau dans les plus brefs délais afin de se prononcer sur le plan disciplinaire fédéral», peut-on lire dans ce communiqué.

«Comme elle l'a fait depuis la révélation des faits, la Fédération continuera à prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation des intérêts des athlètes, de l'encadrement sportif et de la vie du groupe. Depuis deux ans, avec l'encadrement sportif de l'équipe de France de biathlon, elle a fait en sorte que cette affaire ne perturbe pas le projet sportif individuel des athlètes et le fonctionnement collectif de l'équipe», a conclu la Fédération française de ski.