Cyclisme : le Français Benoît Cosnefroy rejoint l'équipe du quadruple vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar

Un rebond inattendu. Le Français Benoît Cosnefroy, âgé de 30 ans, quitte Decathlon-AG2R La Mondiale et rejoint son compatriote Pavel Sivakov au sein de la surpuissante formation UAE Team Emirates-XRG, aux côtés du quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar.

We’re excited to announce the signing of @BenoitCosnefroy to UAE Team Emirates-XRG on a two-year deal ✍🏼



💥 The Frenchman packs a real punch when the road goes uphill, and will bolster our lineup for the one-day races!



🇫🇷👋 Bienvenue, Benoît. It is great to have you! #WeAreUAEpic.twitter.com/gmr0XZhV6l — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 25, 2025

Un nouveau tournant pour la fin de sa carrière

Tandis que le Français n’apprécie pas les grands tours, il ne devrait pas faire partie des sept sélectionnés pour accompagner le Slovène à décrocher son cinquième sacre sur les Champs-Élysées en juillet 2026. En revanche, il est attendu pour briller sur les Ardennaises ou les courses vallonnées, à l’instar de son nouveau coéquipier, Isaac Del Toro.

Même si la saison de Benoît Cosnefroy ne restera pas dans les annales, en raison de diverses blessures il n'a été présent que lors de 13 jours de course, il avait remporté le Grand Prix du Morbihan en mai et décroché une deuxième place aux Boucles de l’Aulne. Il a également terminé 5e lors des Boucles de la Mayenne.

Ses dix années passées au sein de Decathlon-AG2R La Mondiale resteront marquées par ses succès au Grand Prix de Québec en 2022, au GP du Morbihan (2019, 2024 et 2025) ou encore à la Flèche Brabançonne en 2024. Il a par ailleurs remporté trois courses à étapes : l'Étoile de Bessèges - Tour du Gard en 2020, le Tour des Alpes Maritimes et du Var en 2024 et le Tour du Limousin-Périgord - Nouvelle Aquitaine en 2019.

La grande question sera de savoir s’il aura des occasions de briller en solo ou s’il prendra un rôle de lieutenant pour le magistral Tadej Pogacar. Dans tous les cas, ce contrat lui permettra de se relancer et de découvrir de nouvelles perspectives au sein de la meilleure équipe cycliste du monde.