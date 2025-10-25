Transat Café L'Or : participants, nouveau nom, participants… Tout savoir sur la 17e édition de la célèbre course à la voile

Le départ de la 17e édition de la Transat Café L’Or, anciennement Transat Jacques Vabre, sera donné ce dimanche 26 octobre, du Havre.

C’est l’heure du Grand Départ. Ce dimanche 26 octobre, la 17e édition de la Transat Café L’or, la célèbre course au large, sera donné du Havre. Les engagés devront rallier Fort-de-France en Martinique. Voici tout ce qu’il faut savoir de cet événement.

Qu’est-ce que cette course ?

La Transat Café L’Or est le nouveau nom de la célèbre Transat Jacques-Vabre. Mais cette course à la voile transatlantique, en double sans escale et sans assistance, créée en 1993, est toujours la même sportivement puisque les skippers doivent rallier Le Havre à Fort-de-France (Martinique).

Combien de participants ?

Au total, 148 skippers, dont 18 femmes, prendront le départ, répartis sur 74 bateaux. 14 nationalités différentes représentées. A noter que les participants sont répartis en 4 classes (4 catégories) : Ultim, Ocean Fifty, Imoca et Class40.

Le plus jeune, le plus âgé

A 23 ans, Basile Bourgnon (Edenred) sera le plus jeune participant de cette Transat Café L’Or 2025 alors que le plus âgé sera Cédric De Kervenoael (NST RACING & CABINET) qui est âgé de 62 ans.

Quand sont attendus les premiers ?

Les vainqueurs sont attendus autour du 5 novembre.

Qui sont les tenants du titre ?

Ultim : Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse en 14 jours 10 h 14 min 50 sec

Ocean Fifty : Thibaut Vauchel-Camuset Quentin Vlamynck en 11 jours 11 h 22 min 27 sec

Imoca : Thomas Ruyant et Morgan Lagravière en 11 jours 21 h 32 min 31 sec

Class40 : Ambrogio Becarria et Nicolas Andrieu en 18 jours 12 h 21 min 55 sec

Qui détient le record de victoires ?

Deux skippers ont déjà remporté l’épreuve à quatre reprises : Jean-Pierre Dick (2001, 2003, 2011 et 2017) et Franck Cammas (2001, 2003, 2007 et 2021). Franck Cammas est d’ailleurs engagé cette année en Ultim.

Sur quelle chaîne voir le départ ?

Le départ de la course sera diffusé en direct sur France 3 et France.TV à partir de 13h30.