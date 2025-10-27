Transat Café L’Or : victime d’une avarie, le tenant du titre a été contraint de s’arrêter avant de repartir

Dimanche soir, quelques heures après le départ de la Transat Café L’Or, l’Ultim Banque Populaire, barré par Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse, a dû s'arrêter avant de pouvoir repartir.

Un faux départ. Tenant du titre, l'Ultim Banque Populaire barré par Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, s'est arrêté lundi matin à Lorient (Morbihan) en raison d'une avarie quelques heures après son départ dans la Transat Café L'Or, a annoncé la direction de course. Le multicoque a rencontré un «problème de safran bâbord» dimanche aux alentours de 21h00 (GMT+1), a expliqué l'écurie, qui travaille à «établir un diagnostic technique» plus précis.

Le Cléac'h et Josse se sont immédiatement déroutés vers Lorient, où plusieurs ingénieurs les attendaient. Après des heures de travaux intensifs, le Maxi Banque Populaire s'est élancé avec un safran de rechange, a appris l'AFP auprès de l'écurie.

un retard conséquent sur ses adversaires

Tenant du titre, Banque Populaire, barré par Armel Le Cléac'h et Sébastien Josse, a repris la mer vers 11h45 (GMT+1) depuis son port d'attache de Lorient, où il s'était arrêté seize heures après son départ de la transatlantique en double. Il avait toutefois pris un retard conséquent sur ses adversaires.

«Forcément, c’est dommage d’avoir dû s’arrêter, d’autant que nous étions dans le bon timing et bien parti...mais ça fait partie de la course, a confié Armel Le Cléac’h. Maintenant, il faut aller de l’avant, s’autoriser à se projeter parce que la course est encore longue. Il reste beaucoup à faire.»

Le premier Ultim est attendu en Martinique, à l'arrivée, autour du 5 novembre.