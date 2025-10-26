Transat Café L’Or 2025 : trois équipages ont chaviré et ont dû être héliportés peu après le départ

Quelques heures après le départ des Ocean Fifty engagés sur la Transat Café L’Or, avancé en raison des conditions météorologiques, trois équipages ont chaviré et ont dû être héliportés.

Une première nuit chaotique. En attendant celui des Ultim, Imoca et Class 40, ce dimanche, le départ des Ocean Fifty engagés sur la Transat Café L’Or a été avancé à samedi en raison des conditions météorologiques compliquées en Manche. Et quelques heures seulement après avoir quitté Le Havre, trois équipages ont chaviré pendant la nuit, victime d’une météo plus que capricieuse. Mais ils ont pu être hélitreuillés sains et saufs.

Alors qu’ils se trouvaient à environ 3 milles des côtes du Cotentin, Erwan Le Draoulec et Tanguy Le Turquais ont été les premiers à déclencher leur balise de détresse. Quelques heures plus tard, ce sont Erwan Le Roux (triple vainqueur de l’épreuve) et Audrey Ogereau qui ont chaviré au nord de l’île de Guernesey avant d’être récupérés par les sauveteurs. Une forte rafale de vent aurait levé le bateau qui a fini par se retourner. «On était en mode hyper safe, chacun une main sur une écoute, quand le bateau est parti à la gîte et a chaviré. On n’a rien pu faire», a expliqué Audrey Ogereau.

Au petit matin, Matthieu Perraut et Jean-Baptiste Gellée, qui naviguaient au large de la côte des Abers (La pointe Bretagne), ont subi la même mésaventure. Ils ont pu être secourus avant d’être placés en sécurité, comme les deux autres équipages, alors que les opérations de remorquage sont déjà en cours.

Et avec ces désagréments, ils ne sont plus que sept Ocean Fifty encore en course pour rallier Fort-de-France (Martinique) dans une dizaine de jours et succéder à Thibaut Vauchel-Camus et Quentin Vlamynck, vainqueurs dans cette catégorie en 2023.