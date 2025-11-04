Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre Bodo/Glimt et Monaco

L’AS Monaco se déplace ce mardi 4 novembre sur la pelouse de Bodo/Glimt lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Où et quand a lieu ce match ?

Le match opposant Bodø/Glimt à l’AS Monaco, comptant pour la quatrième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions 2025-2026, a lieu mardi 4 novembre 2025 à 21h, à l’Aspmyra Stadion de Bodø en Norvège.

Où est situé Bodø/Glimt ?

Le FK Bodø/Glimt, champion de Norvège, est situé dans le cercle polaire. Le club a été fondé en 1916 mais ils ne sont autorisés à disputer des compétitions en 1963.

Compostions probables

Bodo/Glimt : Haikin - Sjövold, Björtuft, Nielsen, Björkan - Evjen, Berg, Fet - Auklend, Högh, Hauge.

AS Monaco : Köhn - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Diatta, Teze, Golovin, Ouattara - Akliouche, Balogun, Biereth.

Arbitre

L’arbitre du match sera Damian Sylwestrzak. Le Polonais sera assisté de Paweł Sokolnicki et d'Adam Karasewicz. Le quatrième arbitre sera Marcin Kochanek. A la VAR, ce sera Tomasz Kwiatkowski et Piotr Lasyk.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Bodø/Glimt – Monaco sera diffusé sur Canal+ Sport 360 à 21h.