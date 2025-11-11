Football : pourquoi l’attaquant français Randal Kolo Muani va-t-il devoir porter un masque ?

Touché lors du match nul de Tottenham contre Manchester United (2-2) et forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, Randal Kolo Muani va devoir porter un masque de protection lors des prochaines rencontres.

Pas d’opération, mais un masque de protection. Randal Kolo Muani (26 ans) a été sérieusement touché, samedi, dans une collision avec Harry Maguire lors du match nul de Tottenham contre Manchester United en Premier League (2-2). Sorti à la pause par son entraîneur Thomas Frank et forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, où il a été remplacé par Florian Thauvin, l’attaquant français souffre d’une fracture de la mâchoire.

Et alors qu’une intervention chirurgicale, qui l’aurait éloigné des terrains pendant plusieurs mois, était redoutée, le joueur prêté par le PSG ne sera finalement pas opéré. Mais il devra porter un masque de protection sur son visage lors de son retour à la compétition, qui n’a pas encore été fixé. Il est ainsi incertain pour le derby de Londres contre Arsenal après la trêve internationale (23 novembre), ainsi que pour le déplacement au Parc des Princes pour affronter Paris en Ligue des champions (26 novembre).

Cette blessure est un nouveau coup dur pour lui comme pour Tottenham, qui occupe la 5e place du championnat d’Angleterre. Randal Kolo Muani, qui venait d’enchaîner trois titularisation d’affilée, a connu des débuts contrariés sous ses nouvelles couleurs à cause d’une blessure à la cuisse contractée à l’entraînement. Et son absence vient affaiblir encore un peu plus le secteur offensif des Spurs déjà décimé par les blessures.