«Bientôt» : Zinedine Zidane annonce son retour imminent sur un banc comme entraîneur

Présent, lundi soir, à un match caritatif organisé à Toulon, Zinedine Zidane a annoncé qu’il serait «bientôt» de retour sur un banc comme entraîneur.

Son retour se précise. Zinedine Zidane était présent, lundi soir, à une rencontre caritative organisée au stade Mayol de Toulon pour l’association «Un Sourire, un Espoir pour la Vie». Même s’il n’a pas chaussé les crampons et participé au «match des légendes» opposant des footballeurs à des gloires de Toulon en raison d’une blessure à la cuisse. «Malheureusement, j’aurais aimé, mais comme on n’est plus tout jeune… L’âge, on l’a et malheureusement de temps en temps, on se fait mal», a glissé dans un sourire l’ancien numéro 10 de l’équipe de France (108 sélections) avant le coup d’envoi.

S’il n’a pu jouer, il est resté sur le bord de la pelouse pour diriger l’une des deux équipes. «Là, je vais faire l’entraîneur un petit peu», a-t-il ajouté, espérant qu’il pourrait «bientôt» faire son retour sur les terrains. Et interrogé sur son avenir comme entraîneur, il a également assuré qu’il devrait très prochainement s’assoir sur un banc de touche. «Bientôt aussi», a-t-il lâché, toujours sourire aux lèvres.

Des déclarations qui risquent de relancer les spéculations sur son éventuelle arrivée à la tête de l’équipe de France. Alors qu’il n’a plus entraîné depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane est présenté comme le favori pour succéder à Didier Deschamps, qui quittera son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. D’autant qu’il n’a jamais caché sa volonté de prendre en mains les Bleus. Cela ne semble plus qu’une question de quelques mois.