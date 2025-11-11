France-Ukraine, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, l’équipe de France affrontera l’Ukraine, ce jeudi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et validera sa qualification en cas de succès.

Un match décisif dans un contexte particulier. En tête de son groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avant les deux dernières rencontres, l’équipe de France affrontera, ce jeudi, l’Ukraine sur la pelouse du Parc des Princes. Un match qui se jouera dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 survenus dans les rues de Paris et au Bataclan. Mais aussi aux abords du Stade de France, où les Tricolores disputaient, ce soir-là, un match amical contre l’Allemagne.

«C'est un match très important pour nous»

Et s’il avait eu le choix, Didier Deschamps aurait préféré ne pas jouer à cette date. «Au fond de moi, si on avait pu éviter de jouer ce 13 novembre, ça aurait été bien», a déclaré le sélectionneur français. Et alors que des commémorations seront prévues en marge de la rencontre, lui et ses joueurs devront faire abstraction de ces événements et de l’atmosphère entourant le match.

«Ce match est très important pour nous», a rappelé Didier Deschamps. Kylian Mbappé et ses coéquipiers peuvent en effet valider leur qualification pour le Mondial, qui sera organisé l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. Avec trois points d’avance sur l’Ukraine et six sur l’Islande, ils décrocheront leur billet en cas de succès.

En revanche, s’ils venaient à être accrochés ou battus, tout se jouerait lors de la dernière rencontre contre l’Azerbaïdjan, dimanche prochain, à Bakou. Les Bleus savent donc ce qu’il leur reste à faire pour éviter de se faire quelques petites frayeurs.

Le programme TV

France-Ukraine

Éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Jeudi 13 novembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur TF1