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Euro 2028 : voici où se jouera la finale de la compétition

La finale de l'Euro 2028 se jouera sur la pelouse du stade de Wembley. La finale de l'Euro 2028 se jouera sur la pelouse du stade de Wembley. [Avalon / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Euro 2028 de football sera organisé en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles mais aussi en Irlande avec une finale programmée le 9 juillet.

Une enceinte mythique. La finale de l’Euro 2028, organisé en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles mais aussi en Irlande, se jouera sur la pelouse du stade de Wembley, le 9 juillet 2028, devant 90.000 spectateurs. L’antre londonienne avait déjà accueilli la finale du Championnat d’Europe des Nations 2021, qui avait été reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. Et comme lors de cette édition, la dernière semaine se déroulera entièrement à Wembley avec également les deux demi-finales, le mardi 4 juillet et le mercredi 5 juillet, qui précéderont la finale. 

Au total, neuf stades dans huit villes (Cardiff, Dublin, Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham, Londres) accueilleront les matchs de cette 18e édition. Et chacun d’entre eux organisera «un match des huitièmes de finale» à l’exception de Wembley. 

Concernant les quarts de finale, ils seront répartis entre Cardiff, Dublin, Glasgow et Wembley. «Afin de garantir l’équité sportive et l’égalité de traitement, les vainqueurs des huitièmes de finale joueront leur quart de finale dans un lieu différent», a précisé l’UEFA.

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Comme c’est le cas depuis l’édition 2016, organisée en France, 51 rencontres sont prévues pendant le tournoi qui réunira 24 équipes réparties en six groupes. Les deux premiers de chacune des six poules seront qualifiés pour les 8es de finale ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.

FootballEuro 2028stadeAngleterre

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