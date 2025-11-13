Rugby : composition, arbitre, TV… Tout ce qu’il faut savoir sur le match France-Fidji

Le XV de France affronte les Fidji ce samedi 15 novembre pour le deuxième match de la tournée d’automne de rugby. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Où se dispute le match ?

Après le stade de France de Saint-Denis pour la défaite contre l’Afrique du Sud (17-32), le XV de France prend la direction du stade Atlantique de Bordeaux pour affronter les Fidjiens ce vendredi.

La composition du XV de France

XV titulaire : Ramos - Penaud, Depoortere, Barassi, Bielle-Biarrey - (o) Ntamack, (m) Lucu - Jegou, Alldritt, Jelonch - Meafou, Ollivon - Montagne, Marchand, Gros

Remplaçants : Neti, Lamothe, Laclayat, Taofifenua, Auradou, Boudehent, Jauneau, Gailleton

Quel arbitre ?

Le duel entre le XV de France et les «Flying Fijian» sera arbitré par Christophe Ridley. L’Anglais sera épaulé par Nika Amashukeli (Géorgie) et Morne Ferreira (Afrique du Sud). L’arbitrage vidéo sera assuré par le Sud-Africain Marius Jonker.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le choc France-Fidji sera à suivre à 21h10 sur TF1.