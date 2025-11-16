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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Valence

Marco Bezzecchi s'élancera en pole position du dernier Grand Prix de la saison à Valence. Marco Bezzecchi s'élancera en pole position du dernier Grand Prix de la saison à Valence. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Marco Bezzecchi partira en pole position, ce dimanche, du dernier Grand Prix de la saison de MotoGP à Valence devant Alex Marquez, vainqueur de la course sprint, et Fabio Di Giannantonio. La course est à suivre à partir de 14h sur Canal+.

1ère ligne

Marco Bezzecchi (ITA)

Alex Marquez (ESP)

Fabio Di Giannantonio (ITA)

2e ligne

Raul Fernandez (ESP)

Pedro Acosta (ESP)

Fabio Quartararo (FRA)

3e ligne

Franco Morbidelli (ITA)

Jack Miller (AUS)

Fermín Aldeguer (ESP)

4e ligne

Joan Mir (ESP)

Johann Zarco (FRA)

Ai Ogura (JPN)

5e ligne

Luca Marini (ITA)

Aleix Espargaro (ESP)

Brad Binder (RSA)

6e ligne

Francesco Bagnaia (ITA)

Jorge Martín (ESP)

Miguel Oliveira (POR)

7e ligne

Alex Rins (ESP)

Enea Bastianini (ITA)

Maverick Vinales (ESP)

Marco Bezzecchi a remporté l'avant-dernier Grand Prix de la saison au Portugal.
Sur le même sujet MotoGP : le programme TV du Grand Prix de Valence Lire

8e ligne

Nicolò Bulega (ITA)

Augusto Fernandez (ESP)

Somkiat Chantra (THA)

MotoGPSportGrand PrixValence

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