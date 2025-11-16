MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Valence

Marco Bezzecchi partira en pole position, ce dimanche, du dernier Grand Prix de la saison de MotoGP à Valence devant Alex Marquez, vainqueur de la course sprint, et Fabio Di Giannantonio. La course est à suivre à partir de 14h sur Canal+.
1ère ligne
Marco Bezzecchi (ITA)
Alex Marquez (ESP)
Fabio Di Giannantonio (ITA)
2e ligne
Raul Fernandez (ESP)
Pedro Acosta (ESP)
Fabio Quartararo (FRA)
3e ligne
Franco Morbidelli (ITA)
Jack Miller (AUS)
Fermín Aldeguer (ESP)
4e ligne
Joan Mir (ESP)
Johann Zarco (FRA)
Ai Ogura (JPN)
5e ligne
Luca Marini (ITA)
Aleix Espargaro (ESP)
Brad Binder (RSA)
6e ligne
Francesco Bagnaia (ITA)
Jorge Martín (ESP)
Miguel Oliveira (POR)
7e ligne
Alex Rins (ESP)
Enea Bastianini (ITA)
Maverick Vinales (ESP)
8e ligne
Nicolò Bulega (ITA)
Augusto Fernandez (ESP)
Somkiat Chantra (THA)