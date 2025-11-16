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Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son titre au Masters de Turin ?

Jannik Sinner a conservé son titre à domicile. [REUTERS/Guglielmo Mangiapane]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Italien Jannik Sinner a remporté, dimanche, l’ATP Finals organisée à Turin (Italie), en battant l'Espagnol Carlos Alcaraz et va toucher une prime record promise.

Une fin en apothéose. Jannik Sinner, déjà vainqueur de Wimbledon et de l’Open d’Australie cette saison, a remporté ce dimanche l’ATP Finals organisée à Turin (Italie) pour la deuxième fois de suite en battant Carlos Alcaraz (7-6, 7-5).

Face à son rival, Sinner a confirmé sa puissance actuelle et a prolongé sa série d'invincibilité avec 15 succès consécutifs. 

Le numéro 2 mondial (l'Espagnol est assuré de terminer premier) va donc toucher la prime totale de près de 4,36 millions d’euros promise en cas de sacre en étant invaincu. Une somme record puisqu’il s’agit tout simplement du «gain le plus important de l’histoire de l’événement», a indiqué l’ATP. C’est environ 136.000 euros de plus que la saison dernière.

Les deux spectateurs ont été victimes d'un malaise.
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Vainqueur l’an dernier du tournoi des maîtres, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, en battant en finale Taylor Fritz (6-4, 6-4), Jannik Sinner, qui n’avait pas concédé le moindre set, était reparti avec un chèque de 4,2 millions d’euros.

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