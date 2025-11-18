NBA : de quoi souffre Victor Wembanyama forfait plusieurs semaines avec les San Antonio Spurs ?

La star française de basket Victor Wembanyama sera absent deux à trois semaines en NBA, ont annoncé les San Antonio Spurs ce lundi 17 novembre.

Un véritable coup d’arrêt. Victor Wembanyama souffre d’une élongation au mollet gauche, a annoncé lundi les San Antonio Spurs. Une bien mauvaise nouvelle pour le pivot français qui a réussi un excellent début de saison en NBA.

«Les San Antonio Spurs ont annoncé aujourd'hui que Victor Wembanyama avait subi une IRM révélant une élongation au mollet gauche», indiquent les Texans dans un communiqué. La blessure est intervenue vendredi soir lors de la rencontre face aux Golden State Warriors. L'équipe fournira des mises à jour selon les évolutions.»

San Antonio Spurs star Victor Wembanyama has a left calf strain and is expected to be sidelined for a few weeks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bqxDL9y6up — Shams Charania (@ShamsCharania) November 17, 2025

La franchise n’a pas indiqué la durée d’indisponiblité du numéro un de la Draft 2023 mais selon les spécialistes et ESPN, diffuseur officiel de la Ligue américaine de basket, «Wemby» devrait être absent plusieurs semaines et plus précisément trois semaines.

Depuis le début de la saison, le joueur de 21 ans a compilé 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 passes décisives et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matchs.

Dans la lignée de ces jolis statistiques, les Spurs occupent pour l'heure la 5e place en Conférence ouest, avec un bilan de 9 victoires pour 4 défaites.